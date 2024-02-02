Акция «Поддержать наших может каждый!» проходит в Ливадийском дворце

Ливадийский дворец-музей продолжает сбор гуманитарной помощи и благотворительную акцию «Поддержать наших может каждый!». В Доме барона Фредерикса действует пункт сбора гуманитарной помощи для бойцов, находящихся на передовой.

Неравнодушные граждане, трудовые коллективы, общественные объединения и другие организации могут передать для наших военнослужащих новую одежду (зимнее термобелье, х/б носки зимние, сапоги резиновые, шапки, балаклавы, спальные мешки и др.), спальные принадлежности, медикаменты, новые и б/у технику (бензопилы, тепловые пушки, газовые баллоны и др.), инструменты (лопаты, кирки, фонари, мешки строительные). Также все желающие могут оставить письма (открытки, рисунки) для бойцов СВО, которые будут переданы в зону боевых действий, — сообщили в министерстве культуры РК.

Активные участники акции будут поощрены пригласительными билетами для всей семьи в Ливадийский дворец.

Пункт сбора открыт ежедневно (кроме понедельника) с 10:00 до 14:00 на первом этаже Дома барона Фредерикса (г. Ялта, пгт Ливадия, ул. Батурина, 44 А). Контактное лицо: начальник отдела организации мероприятий Владислав Васильевич Ильенко, +7 978 859-82-65.

Следует отметить, что сотрудники министерства культуры Крыма совместно с республиканскими учреждениями сферы культуры с первого дня специальной военной операции активно помогают военнослужащим Российской Федерации.

Крымские работники культуры занимаются сбором, закупкой и комплектованием гуманитарной помощи для нужд воинов, которые сейчас защищают интересы государства, и передают в МЧС Республики Крым для дальнейшей транспортировки в зону спецоперации.

Фото и материалы: пресс-служба министерства культуры РК.