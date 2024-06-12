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Как Севастополь отмечает День России

Как Севастополь отмечает День России

Опубликовал: CrimeaPRESS в Севастополь 14:18 12.06.2024

День России в Севастополе начался с торжественного возложения к Вечному огню Мемориала героической обороны Севастополя 1941-1942 годов.

Вместе с председателем Законодательного собрания Владимиром Владимировичем Немцевым, заместителем командующего Черноморским флотом Вячеславом Владимировичем Витольдом, сенатором Екатериной Борисовной Алтабаевой, депутатом Государственной Думы Татьяной Георгиевной Лобач, членами правительства и депутатами Заксобрания, руководителями федеральных и силовых структур, ветеранами и общественниками мы возложили цветы к вечному огню и почтили память наших героев, — рассказал губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Завершилось мероприятие торжественным маршем роты Почетного караула и военного оркестра Черноморского флота.

Узнайте больше:  В Севастополе состоялся смотр сил и средств, обеспечивающих безопасность на водных объектах

Фото: Telegram-канал М.Развожаева.

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