Как Севастополь отмечает День России

День России в Севастополе начался с торжественного возложения к Вечному огню Мемориала героической обороны Севастополя 1941-1942 годов.

Вместе с председателем Законодательного собрания Владимиром Владимировичем Немцевым, заместителем командующего Черноморским флотом Вячеславом Владимировичем Витольдом, сенатором Екатериной Борисовной Алтабаевой, депутатом Государственной Думы Татьяной Георгиевной Лобач, членами правительства и депутатами Заксобрания, руководителями федеральных и силовых структур, ветеранами и общественниками мы возложили цветы к вечному огню и почтили память наших героев, — рассказал губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Завершилось мероприятие торжественным маршем роты Почетного караула и военного оркестра Черноморского флота.

Фото: Telegram-канал М.Развожаева.