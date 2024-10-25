Александр Лукашенко в Крым приехать может, но пока не хочет

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что поедет в Крым, «если надо», но пока в этом нет необходимости.

В Крым? Это вопрос больше от журналиста. Если надо поехать, поеду, я человек решительный. Но какая необходимость мне сегодня или вчера [была] ехать в Крым?, — сказал он в интервью «Известиям».

Лукашенко при этом отметил, что с точки зрения «так называемого международного сообщества» вопрос юридически не урегулирован окончательно.

Но Россию это не волнует, и я бы так же поступил, — добавил он.

Крым и Севастополь вернулись в состав России после референдума, проведенного в марте 2014 года на фоне госпереворота на Украине. В нем приняли участие более 80% имевших право голоса жителей полуострова, за воссоединение с Россией высказались 96,7% жителей Крыма и 95,6% севастопольцев. 18 марта 2014 года президент России подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта документ был ратифицирован Федеральным собранием.

источник: ТАСС