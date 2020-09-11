Ансамбль песни и пляски Черноморского флота сегодня выступит в Севастополе со специальной программой

11 сентября, в 19:30 на водных понтонах у Памятника затопленным кораблям состоится эксклюзивный концерт ансамбля песни и пляски Черноморского флота «Севастополь – песнь моя!». После спуска флагов на боевых кораблях Южная бухта превратится в водно-береговую сценическую площадку, а дорогие сердцу Приморский бульвар и набережная Корнилова — в зрительный зал под открытым небом.

В концертной программе всеми любимые песни в исполнении ансамбля песни и пляски Черноморского флота, давних друзей города – солиста Государственного академического Мариинского театра оперы и балета, заслуженного артиста России Владимира Самсонова и заслуженного артиста Украины Игоря Демарина, Детского музыкального театра «Маленькая страна» под руководством Ильи Резника.

Севастополь и Черноморский флот неразрывно связаны друг с другом. Наш ансамбль вместе с ними — неотъемлемая часть этой по-настоящему славной страницы истории Отечества. Мы искренни в стремлении наполнять любовью сердца всех, кто живёт в родном городе или гостит здесь, может быть лишь только читал или слышал о величии города-героя. А потому выход на Приморский в тёплый сентябрьский вечер — наше признание в любви городу, плывущему над Россией белым кораблём, — отмечает начальник ансамбля-художественный руководитель ансамбля песни и пляски Черноморского флота капитан 3-го ранга Алексей Костяников.

Зрителей ждет двухчасовое динамичное представление, старт которому даст красочный номер открытия. Режиссер концерта — артист театра и кино, режиссер Александр Шувалов.