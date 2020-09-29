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Арт-объекты на трассе «Таврида»: пять панно уже готовы

Арт-объекты на трассе «Таврида»: пять панно уже готовы

Опубликовал: CrimeaPRESS в Трасса "Таврида" 11:38 29.09.2020

На трассе «Таврида» продолжается масштабный стрит-арт-проект, который проходит в рамках фестиваля фестивалей «Таврида – АРТ». Молодые художники уже завершили работу над пятью объектами.

Арт-объекты на трассе «Таврида»: пять панно уже готовы

Первым на трассе появился рисунок площадью почти 1000 кв. метров с изображением балерины – она олицетворяет собой грацию, легкость и внутреннюю силу творческих людей.

Арт-объекты на трассе «Таврида»: пять панно уже готовы

Второй арт-объект «Светлое дитя» – это девушка-природа, в изображение которой художники вплели крымские национальные узоры.

Арт-объекты на трассе «Таврида»: пять панно уже готовы

При разработке эскизов еще двух объектов участники стрит-арт-фестиваля вдохновлялись дайвингом, крымским побережьем и подводным миром Черного моря.

Арт-объекты на трассе «Таврида»: пять панно уже готовы

На пятом объекте творцы изобразили девушку, чьи волосы плавно превращаются в космос и воду.

Арт-объекты на трассе «Таврида»: пять панно уже готовы

По словам художников, это история о единении с природой: здесь волны Айвазовского и прекрасное ночное небо Крыма.

Арт-объекты на трассе «Таврида»: пять панно уже готовы

Стрит-арт-фестиваль рассчитан на несколько сезонов: за это время творцы оформят 40 пар опор путепроводов и 14 подпорных стен на протяжении всей трассы.

Арт-объекты на трассе «Таврида»: пять панно уже готовы

Арт-объекты на трассе «Таврида»: пять панно уже готовы

Арт-объекты на трассе «Таврида»: пять панно уже готовы

Фото и материалы: министерство транспорта РК.

Арт-объекты на трассе «Таврида»: пять панно уже готовы

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