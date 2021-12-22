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Автовладельцев освободили от обязательного техосмотра
Фото: pxhere.com

Автовладельцев освободили от обязательного техосмотра

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 21:39 22.12.2021

Госдума приняла в третьем чтении поправки в законодательство об отмене обязательного техосмотра для транспортных средств, принадлежащих физическим лицам.

Законом отменяется «обязательное прохождение технического осмотра для легковых автомобилей и мототранспортных средств, принадлежащих на праве собственности физическим лицам и используемых ими исключительно в личных целях». При этом указанные лица вправе обращаться за проведением технического осмотра по своему желанию.

Штрафовать тех, кто использует транспорт в личных целях и не имеет диагностической карты, — не должны, — заметил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

При этом техосмотр остается обязательным для такси, автобусов и грузовиков. Также он по‑прежнему необходим для легковых автомобилей или мотоциклов старше четырех лет в случаях их постановки на учет, смены владельца или изменения конструкции транспортного средства.

Это решение облегчит жизнь многим автовладельцам. Речь идет примерно о 50 млн транспортных средств. Для участвующих в перевозках автобусов, грузовиков и такси ничего не изменится: в целях безопасности пассажиров и других участников дорожного движения они, как и прежде, будут обязаны проходить техосмотр. Эта процедура также сохранится и в отношении автомобилей и мотоциклов старше четырех лет при их продаже и регистрации, — подчеркнул Вячеслав Володин.

 

Автовладельцев освободили от обязательного техосмотра

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