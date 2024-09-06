Бахчисарайский цементный завод запустит электрофильтр — что это значит для экологии

Бахчисарайский цементный завод запустит электрофильтр, который позволит снизить вредное воздействие на окружающую среду. АО «Бахчисарайский цементный завод» – градообразующее предприятие Бахчисарайского района, которое является единственным производителем цемента в Крыму с полным производственным циклом.

В наличии собственная сырьевая база – месторождение глинистого и известнякового мергеля и суглинки – основного сырья для производства портландцемента. На заводе строго соблюдаются технологии и осуществляется постоянный контроль за уровнем загрязнения атмосферного воздуха.

Предприятие всегда стремилось к уменьшению вредного воздействия на окружающую среду, отвечая требованиям государственных и местных программ по снижению выбросов. Строительство и пуск в эксплуатацию электрофильтра позволит: улучшить экологические показатели выбросов загрязняющих веществ в атмосферу и повысить доли улавливаемых загрязняющих веществ, пыли неорганической до 99,9 %, снизить уровень загрязнения атмосферного воздуха в районе расположения предприятия и в целом по городу, снизить выбросы загрязняющих веществ в атмосферу более чем на 100 тонн в год, — сообщили в республиканском минпроме.

Общая сумма затрат на реализацию данного проекта составляет более 200 млн. рублей. Решение по замене электрофильтра является исключительно природоохранным мероприятием, воздействие от которого на окружающую среду в процессе эксплуатации электрофильтра сводится к нулю.