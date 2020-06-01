Беда. Найдено тело потерявшейся в Крыму шестилетней Карины

Только-только был готов материал о поисках потерявшейся в Крыму шестилетней Карины, как пришла печальная информация: водолазы МЧС нашли на дне Северо-Крымского канала тело пропавшей в Ленинском районе 6-летней девочки

Ребенок обнаружен без признаков жизни. Поисковые работы завершены, — сообщили в МЧС Крыма.

Как уточнили в Следкоме, ведутся необходимые следственные действия.

Тело девочки обнаружено в ходе поисковых мероприятий в воде, недалеко от места, где компания распивала спиртное. В настоящее время осматривают следователи-криминалисты, – сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления СК России по Крыму и Севастополю Ольга Постнова.

Возбуждено уголовное дело по пункту «в», части 2 статьи 105 УК РФ (убийство).