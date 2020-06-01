Как проходят поиски пропавшей в Крыму шестилетней девочки

На месте работают силовики, спасатели и волонтеры.

Как мы уже сообщали, в Крыму ведутся поиски пропавшей шестилетней девочки. Последняя новость из зоны поиска: полиция нашла кепку, которая принадлежит девочке. Причем, примерно, в километре от места, где они (девочка, отец и его товарищ) «отдыхали».

Однако, судя по всему, силовики настроены пессимистично. Уже возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего лица). По данным следствия, днем 31 мая девочка вместе с отцом и его приятелями отправилась на рыбалку. В ходе распития спиртных напитков взрослые оставили ребенка без присмотра, в результате чего девочка пропала. Позже об исчезновении внучки в правоохранительные органы сообщила бабушка малышки.

На месте работают крымские следователи, с часу на час прибудут и московские криминалисты. Также в зоне поисков прокурор Республики Крым Олег Камшилов.

МЧС, волонтеры группы «Лиза Алерт», полиция, кинологи, добровольцы, буквально, прочесывают местность. В первую очередь, были исследованы берега СЕверо-Крымского канала и лесополосы. Дополнительную картину дает беспилотник, но пока поиски не увенчались успехом.

Отдельно проводится проверки семьи пропавшей девочки.

Прокуратурой Республики организована проверка органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в ходе которой будет дана оценка осуществлению надлежащего контроля за указанной семьей. Кроме того, будет дана оценка действиям родителей в части надлежащего исполнения обязанностей по воспитанию малолетнего ребенка. При наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования, — сообщили в прокуратуре РК.

По информации ГУ МЧС по Республике Крым группировка сил и средств, задействованных в поиске ребенка, увеличена. По состоянию на 11:00 в поисках принимают участие 103 человека и 23 единицы техники, из них от МЧС 43 человека и 10 единиц техники.

ДОПОЛНЕНО: Ребёнок погиб. Информация — ЗДЕСЬ.