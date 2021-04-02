Благоустройство общественных территорий — статусный проект для курортной столицы Крыма

Председатель Государственного Совета Крыма Владимир Константинов в рамках рабочей поездки в городской округ Ялта осмотрел ход реконструкции Симеизского парка. Напомним, первая очередь реконструкции была завершена в феврале.

За счет средств по программе сотрудничества между правительствами Республики Крым и г. Москва в сумме 60 млн. рублей были установлены спортивные и детские площадки, системы освещения и видеонаблюдения, автоматического полива, проведена реконструкция променадной части и озеленение прилегающей территории.

Начало второй очереди реконструкции запланировано на октябрь 2021 года и потребует финансовых вложений в размере 75 млн. рублей.

По мнению главы крымского парламента Владимира Константинова, масштабные перемены сегодня видны каждому жителю Республики.

На смену таким крупным инфраструктурным проектам, как трасса «Таврида», Крымский мост, аэропорт «Симферополь», модернизация системы энерго- и водоснабжения, приходят локальные изменения, заметные в каждом населенном пункте. Благоустроенные парки, скверы, площади становятся не образцами и символами, а неотъемлемой частью жизни в российском Крыму, — подчеркнул Владимир Константинов. — Для Большой Ялты благоустроенный парк в Симеизе — это статусный объект, который дополняет облик курортной столицы Крыма и будет интересен не только для ялтинцев, но и для гостей Республики.

Кроме того, Владимир Константинов осмотрел берегоукрепительные сооружения пляжа «Пионер» в Симеизе, реконструкция которых проводилась в рамках федеральной целевой программы на сумму 230 млн. рублей. На данный момент ведется реконструкция глубоководного выпуска, на что выделено около 185 млн. рублей также в рамках ФЦП.

Спикер Госсовета РК также посетил Алупкинский городской Дом культуры, капитальный ремонт которого завершен в ноябре 2020 года.

Он принял участие в открытии передвижной выставки «Нюрнбергский процесс — без срока давности» в Ялтинской средней школе-коллегиуме № 1, а также побывал в ялтинском музее автомобильного искусства, созданном в 2017 году группой энтузиастов.

Фото и материалы: пресс-служба Государственного Совета Республики Крым.