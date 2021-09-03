Благоустройство площади Куйбышева в Симферополе планируют завершить к 20 октября

Почти половина запланированных работ по благоустройству площади Куйбышева в Симферополе выполнено. Об этом сообщил глава администрации крымской столицы Валентин Демидов.

Прежде всего, активному проведению работ мешал незаконный объект капитального строительства, который находился на территории площади. Эта проблема устраняется, 25 августа мы приступили к демонтажу этого объекта в соответствии с решением суда. К сожалению, процесс принятия решения задержал работы примерно на месяц. Тем не менее в рамках активизации графика работы планируется выполнить в срок до 15-20 октября, — отметил Валентин Демидов.

По его словам, работа на площади Куйбышева выполняется качественно.

На сегодняшний день сомнений, что объект будет сдан в указанный срок, нет, — подчеркнул глава администрации Симферополя.