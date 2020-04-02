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Блокпосты на въезде в Севастополь пока не уберут
Фото: пресс-служба правительства Севастополя

Блокпосты на въезде в Севастополь пока не уберут

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Севастополя 20:44 02.04.2020

Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев не намерен снимать блокпосты по контролю въезжающего в город автотранспорта. По его словам, они помогают контролировать ситуацию в городе.

Пока не планируется их снятие. Все-таки надо продолжать контролировать ситуацию в городе. Я, прежде всего, отвечаю за Севастополь, и надо понимать ситуацию здесь. Это позволяет в частности решать правоохранительным органам свои задачи – определённые находки уже были обнаружены на въезде в город, в одной машине наркотики нашли, в другой двух заболевших нашли, термометрия показала. Эта работа эффективна, она даёт возможность лучше контролировать ситуацию в городе, – заявил Развожаев в эфире портала ForPost.

Развожаев добавил, что крымчанам, которые приезжают в Севастополь, в том числе на работу, эти посты никаких сложностей не доставляют.

Блокпосты на въезде в Севастополь пока не уберут

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