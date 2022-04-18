«Брега веселые Салгира»… Сброс воды из Симферопольского водохранилища продлится еще неделю

В администрации Симферополя сообщили, что в течение недели продолжится сброс воды в Салгир. Соответственно, главная крымская река минимум 7 дней будет удивлять нас и своим бурным течением и полноводьем. То-то радуются поклонники экстремальных видов спорта – смотрим видео от Романа Захарова.

Ну а городские власти поясняют:

С учётом выпадения осадков на сегодня из Симферопольского водохранилища сбрасывается порядка 15 метров кубических в секунду. С учётом повышения уровня воды приняты дополнительные меры безопасности в местах подтопления в парке Гагарина: устроено ограждение участков, размещены информационные таблички.

Глава администрации Симферополя Михаил Афанасьев призвал граждан быть предельно осторожными и соблюдать требования безопасности. Он также поручил МБУ «Город» организовать дежурство и оперативно устранять возникающие «заторы» в русле Салгира.

Фото: администрация Симферополя.