Бухта Капсель под Судаком озеленилась более 1600 деревьями и кустарниками

28 октября в районе города Судака в Крыму прошел Зелёный фестиваль «Таврида.АРТ». Крымчане и гости полуострова собрались рядом с мысом Меганом, чтобы высадить в прибрежной зоне вечнозеленые деревья и многолетние кустарники. В результате в бухте Капсель появилось более 1600 растений.

Зелёный фестиваль «Таврида.АРТ» стал третьим историческим витком лесонасаждений на полуострове. Прибрежную зону и территорию арт-кластера «Таврида» украсят гималайские кедры, судакские сосны, кипарисы, миндаль, можжевельник и многие другие растения.

Масштабное мероприятие собрало под Судаком более 3500 гостей. Те, кто решил внести свой вклад в озеленение бухты, приехали из разных городов Крыма: от Феодосии до Севастополя, а также из городов Луганской и Донецкой народных республик, Херсонской и Запорожской областей. Среди них школьники, студенты, семьи с детьми, сотрудники местных компаний, представители СМИ, блогеры, артисты, официальные лица.

Я приехала из довольно отдаленного от Судака города, Бахчисарая, только с одной целью — внести вклад в озеленение этой живописной бухты и Крыма в целом. Нельзя быть равнодушным и думать, что доброе дело сделают за тебя. Нужно брать в руки лопату, как сегодня, и идти сажать дерево! Мне это важно, ведь Крым — это место, где живу я, мои дети!, — отмечает гостья фестиваля Елена Князева.

Впервые в истории арт-кластера амбассадорами события выступили жители Крыма. Это люди из разных городов, совершенно разных профессий и интересов. Тренер по пауэрлифтингу, директор музея-заповедника «Судакская крепость», воспитатель детского сада, библиотекарь, педагог-психолог, мастер маникюра, медсестра городской больницы — они не только рассказывали о Фестивале своим коллегам и землякам, но и вместе с родными сами приехали поучаствовать в посадке.

Деревья в бухте Капсель также посадили официальные лица — представители администрации города Судака, главы министерств Республики Крым, руководители крупных природоохранных организаций, а также представители социального проекта «Команда Звездный Десант», спортсмены, популярные артисты, известные телеведущие, общественные деятели.

Звездный десант» всегда подключается к таким прекрасным мероприятиям, значимым как для страны, так и лично для каждого. Сегодня мы были свидетелями и участниками посадки деревьев — это знаменательный день для Крыма. Зелёный фестиваль «Таврида.АРТ» уверенно стал примером для всей страны в проведении такого масштаба мероприятий. Думаю, что на эту акцию можно равняться, — говорит легкоатлетка, двукратная олимпийская чемпионка Светлана Мастеркова.

Свои деревья в Крыму теперь есть и у популярных исполнителей — поп-рок-группы The Hatters и певца ХАБИБА. Они посадили именные деревья на территории Академии творческий индустрий «Меганом».

Надеюсь, это не последнее дерево, которое я посажу, хочется еще участвовать в подобного рода акциях. И самое главное, нужно беречь лес, деревья и все, что нас окружает. Всех призываю присоединяться к нашему челленджу! Я очень рад, что у меня теперь есть именное дерево. Я уже не в первый раз на Тавриде и уверен, что когда приеду сюда вновь, то с удовольствием приду посмотреть, как себя чувствует мой кипарисик, — подчёркивает ХАБИБ.

Событие получилось по-настоящему семейным, так как приехало много семей с детьми. Также Фестиваль посетили друзья «Таврида.АРТ» — «Артек» и «Движение Первых».

Во всех школах Судака был проведен конкурс творческих работ на тему «Зелёный Крым». Дети от 6 до 17 лет прислали рисунки и поделки, отражающие их видение природы полуострова, а также экологически чистого и устойчивого мира. Было получено 43 работы. Все были представлены на Фестивале в выставочном зале Академии.

На площадке АРТ-ЭКСПО арт-кластера прошла большая Ярмарка осеннего урожая с продукцией от крымских фермеров. Более 45 сельхозпроизводителей из разных регионов привезли овощи и фрукты, сыры, колбасы, рыбу, мед и другие продукты.

Гости, которые посадили дерево, могли бесплатно перекусить на пикнике «Вкусы Крыма». На точках питания с русской и татарской кухней в формате стрит-фуда им предложили блюда из русской печи — пирожки, каравай, пшенную кашу с тыквой, а также угостили татарским азу и пловом из казана.

Кроме того, в творческих мастерских Академии «Меганом» прошли лекции от экспертов, активности от партнеров, мастер-классы для взрослых и детей. На фонтанной площади расположилась Ярмарка крымских мастеров. Также для гостей проводили экскурсии по Академии, на пляже весь день звучала живая музыка от приглашенных диджеев, на главной сцене прошли выступления резидентов «Тавриды» и хедлайнеров Фестиваля — ХАБИБА и группы The Hatters.

В числе партнеров Зелёного фестиваля «Таврида.АРТ» Министерство природных ресурсов и экологии РФ, Росзаповедцентр, курорт Mriya Resort & SPA, банк РНКБ, компания Eco-botanica, агрофирма «Тургеневская», АНО «Сад памяти», ВОД «Волонтеры Леса», Движение ЭКА, Сочинский Дендрарий, Никитский ботанический сад, садовый центр и питомник растений Imperial Garden.

источник: пресс-служба арт-кластера «Таврида.АРТ»