Был за границей, даже на Украине? На «добровольный карантин»!

Глава Крыма Сергей Аксёнов заявил об отсутствии проблем для жителей РФ при пересечении границы.

Всех граждан Российской Федерации, а также имеющих вид на жительство, — всех пускаем через границу. Никаких проблем нет. Но все должны помнить о том, что Украина — страна с неблагополучной эпидситуацией. И это должен быть добровольный карантин в течение 14 дней – самоизоляция, – пояснил Глава Республики.

В то же время он поручил строго следить за оперативной изоляцией граждан, находящихся в группе риска из-за контактов с инфицированными коронавирусом (подробнее — ЗДЕСЬ). Сергей Аксёнов даже предложил использовать электронные браслеты для самых безответственных.