Был за границей, даже на Украине? На «добровольный карантин»!

Глава Крыма Сергей Аксёнов заявил об отсутствии проблем для жителей РФ при пересечении границы.
Всех граждан Российской Федерации, а также имеющих вид на жительство, — всех пускаем через границу. Никаких проблем нет. Но все должны помнить о том, что Украина — страна с неблагополучной эпидситуацией. И это должен быть добровольный карантин в течение 14 дней – самоизоляция, – пояснил Глава Республики.
В то же время он поручил строго следить за оперативной изоляцией граждан, находящихся в группе риска из-за контактов с инфицированными коронавирусом (подробнее — ЗДЕСЬ). Сергей Аксёнов даже предложил использовать электронные браслеты для самых безответственных.
В случае обнаружения и подтверждения коронавируса, соответственно, тут же должно быть изолировано достаточно большое количество людей. Если мы не будем предпринимать такие драконовские, оперативные меры, мы ситуацию не остановим. И это не шутки, не просьбы – это прямое требование законодательства. Если будут выявляться случаи, что те, кто под подозрением шатаются по городу, вплоть до того, чтобы электронные браслеты как в УФСИН (Федеральная служба исполнения наказаний) надевали, чтобы можно было контролировать, что они дома сидят. Я без шуток говорю, — заявил Аксёнов.