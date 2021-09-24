Бывший вице-премьер Крыма Евгений Кабанов взят под стражу на два месяца

Киевский районный суд Симферополя определил сегодня меру пресечения для бывшего вице-премьера Крыма Евгений Кабанова. Он арестован на 2 месяца (до 22 ноября), на время следствия. Не исключено, что этот срок будет продлен.

Кабанов и экс-глава минстроя Крыма Храмов стали фигурантами уголовного дела о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ, мошенничество, совершенное группой лиц либо в особо крупном размере.). Их подозревают в причинении бюджету многомиллионного ущерба при строительстве объекта в рамках ФЦП. В частности, речь идет о хищении 57,5 млн. рублей. Речь идет о строительстве водовода от Ивановского водозабора в Симферопольском районе (в 2020 году).

Установлено, что Кабанов, Храмов и Журавлев (подрядчик — ред.), действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, совершили хищение бюджетных средств в размере 57 млн 558 тыс. рублей, — сказал на суде представитель следствия.

Соответственно, Евгений Кабанов своей вины не видит и не признает.

Отметим, что суд согласился с позицией гособвинения, которое, учитывая серьезные обвинения, настаивало именно на аресте, защита, в свою очередь, предлагала более мягкую меру — домашний арест. Также до 22 ноября арестованы и другие фигуранты дела (Храмов и Журавлев).

Интересно, что Евгений Кабанов был задержан еще вчера утром. Информацию о задержании «на 48 часов» подтвердил его отец Константин Кабанов. Вдвойне интересно, что примерно в это же время Госсовет Республики только согласовывал увольнение Кабанова-младшего, а Глава Крыма только готовился подписать «кадровый» указ об увольнении вице-премьера «по собственному желанию». Как видим, все произошло неожиданно и слишком быстро. Силовики в очередной раз подтвердили две истины: для них «неприкасаемых» нет, а место зампреда правительства Крыма, отвечающего за реализацию ФЦП… «проклято» (вспоминаем фамилии Нахлупин и Казурин).