Черноморский флот провел учения со стрельбами и торпедной атакой

На фоне захода в Черное море боевых кораблей США.

Два противолодочных корабля и дизельная подлодка провели учения на одном из полигонов Черного моря на фоне захода в акваторию двух боевых кораблей ВМС США.

Экипажи малых противолодочных кораблей (МПК) «Ейск» и «Касимов» Черноморского флота в составе корабельной поисковой ударной группы (КПУГ) отработали поиск и обнаружение подводной лодки (ПЛ) условного противника во взаимодействии с экипажем противолодочного вертолёта Ка-27М. В ходе учения экипажи МПК, используя собственные данные и данные о субмарине от противолодочного вертолёта, осуществили поиск и слежение за подводной лодкой, а также атаковали подводную цель, применив торпедное и реактивное бомбовое вооружение. Роль условного противника выполнял экипаж одной из подводных лодок Черноморского флота, — сообщает пресс-служба Южного военного округа.

Кроме того, в ходе поиска подводной лодки, экипажи кораблей выполнили задачи противовоздушной обороны КУГ на переходе морем с выполнением зенитных ракетных и артиллерийских стрельб по воздушной цели. Учение прошло в одном из морских полигонов в акватории Чёрного моря в соответствии с планом боевой подготовки сил флота.

Интересно, что маневры со стрельбами и торпедной атакой прошли на фоне захода в Черное море боевых кораблей ВМС США.