Чешется правый глаз: значение приметы для мужчин и женщин

Чешется правый глаз. Разумеется, верить или не верить в приметы и суеверия — личное дело каждого здравомыслящего человека. Однако, стоит отметить, что зачастую отрицание опыта многих поколений, наблюдающих за последствиями той или иной особенности поведения нашего тела, приводит, если не к фатальным, то уж точно к негативным последствиям.

Кстати, в Христианстве существует верование, что Ангел-хранитель всегда находится у человека за правым плечом, а Демон за левым. Стало быть все, что связано с правой стороной тела, несёт в себе положительный заряд, а с левой – негатив. В этой статье мы последовательно разберём значение приметы для мужчин и женщин, влияние дней недели и времени суток на суеверие. Настроились? Тогда продолжаем.

Чешется правый глаз у мужчины или женщины?

С античных времен толкование этой приметы сильно разнится в зависимости от половой принадлежности. Считалось, что если у женщины частенько чешется правый глаз, это свидетельствует о её ветрености и ненадёжности. Мужчины же, с подобными проявлениями, напротив, считались образцом верности и наделялись всевозможными положительными качествами. Такой вот исторический парадокс. Но, разберёмся предметно:

Чешется правый глаз у женщины:

Взрослым представительницам прекрасного пола примета обещает скорые финансовые поступления, удачу в запланированных делах и улучшение состояния здоровья. Если у беременной женщины зачесался правый глаз – это к быстрым и лёгким родам. Да, и вот ещё что… Возможны слёзы… Слёзы радости!

У девушек:

Суеверие предрекает скорую встречу с любимым человеком. Примирение в ссорах и осуществление задуманного. Если у девушки чешется правый глаз к вечеру, это означает, что её Ангел-хранитель таким образом высказывает одобрение поступков и действий, которыми был отмечен день.

У мужчин и юношей:

Коль скоро правый глаз зачесался у женатого мужчины, то это явный сигнал о положительном исходе дела в непростой ситуации. Предвещает скорую победу над противником, служит предвестником ярких событий в жизни и незабываемых впечатлений. Для юношей это сигнал о внезапных финансовых поступлениях, обещание успеха в намеченном мероприятии и приятных хлопотах.

Чешется правый глаз по дням недели

Известно, что особое значение в толковании приметы имеет день недели, в который это происходит. Что означает, если чешется правый глаз в понедельник или, скажем, в воскресенье? Об этом вы сможете узнать дальше.

Понедельник . Если правый глаз чешется в начале трудовой недели, то это возвещает о скором примирении в ссорах и восстановлении отношений с людьми вам не безразличными. Предвестник радостных событий. Во всех начинаниях вас ожидает удача и неминуемый успех. Доверьтесь Судьбе и смело заводите новые знакомства, просите прибавки к жалованию… и Действуйте!!

. Если правый глаз чешется в начале трудовой недели, то это возвещает о скором примирении в ссорах и восстановлении отношений с людьми вам не безразличными. Предвестник радостных событий. Во всех начинаниях вас ожидает удача и неминуемый успех. Доверьтесь Судьбе и смело заводите новые знакомства, просите прибавки к жалованию… и Действуйте!! Вторник . Суеверие предвещает серьёзный конфликт. Ограничьте круг общения, отложите важные дела и старайтесь не посещать людные мероприятия. Особо старайтесь избегать бесед с людьми, которые вам неприятны.

. Суеверие предвещает серьёзный конфликт. Ограничьте круг общения, отложите важные дела и старайтесь не посещать людные мероприятия. Особо старайтесь избегать бесед с людьми, которые вам неприятны. Среда . Если чешется правый глаз в этот день, то готовьтесь к скорой поездке. Путешествие или командировка будет успешной и возможно приведёт к выгодной сделке. Кроме того, примета оповещает нас о скором прибытии дальних родственников или друзей, с которыми вы давно не виделись. Ждите от них добрых вестей.

. Если чешется правый глаз в этот день, то готовьтесь к скорой поездке. Путешествие или командировка будет успешной и возможно приведёт к выгодной сделке. Кроме того, примета оповещает нас о скором прибытии дальних родственников или друзей, с которыми вы давно не виделись. Ждите от них добрых вестей. Четверг . Суеверие предвещает отличное настроение, радость, веселье и обилие положительных эмоций. Не отказывайте себе в удовольствии. Отправляйтесь в кино, в театр или просто на прогулку с близкими вам людьми. Пользуйтесь моментом, не игнорируйте эту весточку провидения.

. Суеверие предвещает отличное настроение, радость, веселье и обилие положительных эмоций. Не отказывайте себе в удовольствии. Отправляйтесь в кино, в театр или просто на прогулку с близкими вам людьми. Пользуйтесь моментом, не игнорируйте эту весточку провидения. Пятница . Причиной того, почему чешется правый глаз в этот день, является теория вероятности. Да, да! Это день возможностей. Большая вероятность найти потерянные вещи, деньги или украшения. Возможны неожиданные встречи и сюрпризы. Обращайте внимание на мелочи, возможно это знаки Судьбы.

. Причиной того, почему чешется правый глаз в этот день, является теория вероятности. Да, да! Это день возможностей. Большая вероятность найти потерянные вещи, деньги или украшения. Возможны неожиданные встречи и сюрпризы. Обращайте внимание на мелочи, возможно это знаки Судьбы. Суббота . Если вы ещё не нашли свою вторую половинку, то готовьтесь к романтическому свиданию или приятной встрече с особой противоположного пола. Для людей уже состоящих в браке зуд правого глаза в шестой день недели — это звоночек о необходимости укреплять семейные узы, отправившись к примеру в ресторан или на романтическую прогулку.

. Если вы ещё не нашли свою вторую половинку, то готовьтесь к романтическому свиданию или приятной встрече с особой противоположного пола. Для людей уже состоящих в браке зуд правого глаза в шестой день недели — это звоночек о необходимости укреплять семейные узы, отправившись к примеру в ресторан или на романтическую прогулку. Воскресенье. Если чешется правый глаз у незамужней девушки, то дело идёт к скорой свадьбе. Совсем скоро произойдёт встреча с человеком, который станет вам по-настоящему близок и дорог. Тем, кто ведёт свой бизнес, стоит готовиться к предложению о партнёрстве от влиятельного коллеги по ремеслу.

Решайте сами, но помните — существует и дополнение к примете. Поговаривают, что радостные события ждут тех, у кого зуд происходит в дни недели, в названии которых содержится буква «Р». В другие дни, их, возможно, постигнет огорчение, неудачи в делах, неприятности и слёзы.

Почему чешется правый глаз утром, днём или вечером

Если правый глаз начал зудеть на заре, то возможно к вечеру разрешится серьёзная, не дающая покоя проблема. Жизнь наконец-то повернётся к вам лицом.

то возможно к вечеру разрешится серьёзная, не дающая покоя проблема. Жизнь наконец-то повернётся к вам лицом. Утром — вас ждут добрые вести. Тем, кто переживает не самые лучшие времена, совет: отложите на время заботы, отбросьте дурные мысли. Займитесь собой, отбросив сомнения, приступайте к исполнению заветных желаний. Прочь суету и скуку! Вас ждёт утро новой жизни.

— вас ждут добрые вести. Тем, кто переживает не самые лучшие времена, совет: отложите на время заботы, отбросьте дурные мысли. Займитесь собой, отбросив сомнения, приступайте к исполнению заветных желаний. Прочь суету и скуку! Вас ждёт утро новой жизни. Вечером или ночью — ожидайте счастливого стечения обстоятельств. Впереди ожидает безмятежный период. Задумайтесь, что можно сделать, чтобы удержать своё счастье.



— ожидайте счастливого стечения обстоятельств. Впереди ожидает безмятежный период. Задумайтесь, что можно сделать, чтобы удержать своё счастье. Чешется правый глаз перед сном? Ваш Ангел-хранитель доволен вами. Продолжайте начатое дело, вас ждёт неминуемый успех.

Нужно понимать, что верное толкование приметы, прежде всего определяется внимательным отношением к своему телу. Любое проявление вышеуказанных симптомов может быть вызвано обычной усталостью, не самыми удобными условиями труда или, напротив, чрезмерно активным отдыхом. Бережно относитесь к себе, умейте распознавать начинающиеся симптомы болезни, прислушивайтесь к своим ощущениям и вы наверняка сможете умело используя приметы, помочь себе на жизненном пути. Будьте здоровы и счастливы!

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Но приметы приметами, а внимательнее относиться к собственному здоровью никогда не помешает. Взгляните и сюда… на всякий случай — КОНЪЮКТИВИТ.