Что к чему чешется? Правильно толкуем народные приметы

Что к чему чешется. Приметы помогают в жизни и многие из нас порой ищут жизненные подсказки именно в них. Неспроста во все века люди, ища ответы на волнующие их вопросы, обращали внимание на сигналы, которое подает наше тело. Порой кажется невероятной связь между подсказками приметы и устойчивой связью с последующими за этим событиями. Однако сотни и тысячи толкований совершенно разных наблюдателей зачастую указывают на один и тот же результат, что по меньшей мере заслуживает, если не пристального изучения, то уж точно Вашего внимания.

Итак, собрав воедино и усреднив данные из разных источников, мы попробуем дать исчерпывающую информацию по приметам, которые объясняют, к чему чешется язык, щека, ягодица, пятка, подмышка, ухо, плечо, лоб, живот, локоть, бровь, пупок, ступня, спина, глаз, ладонь, нос и другие участки нашего тела. Узнаем, к чему чешутся части тела в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье, утром, днем или вечером. Для удобства читателя мы включим в материал Оглавление, по которому вы быстро найдёте ответ на интересующие вас толкования приметы. Итак..

К чему чешется язык

Примета указывает, что язык чешется к важной беседе, встрече с влиятельным человеком, к обсуждению ситуации, из которой вы сможете извлечь выгоду. Если чешется кончик языка, то это сигнал к скорой встрече с завистниками, которые вас обсуждают. В некоторых трактовках предсказывается скорая встреча и посиделки с друзьями.

Чешется с левой стороны — готовьтесь к встрече нежданных гостей.

— готовьтесь к встрече нежданных гостей. Зудит с правой стороны — вам предстоит держать речь перед аудиторией, которой нужно понравиться. Приготовьтесь, ещё есть время.

Если чешется щека

Как правило, все толкователи этой приметы считают, что её проявление сулит скорую встречу, неожиданные знакомства, возможные ссоры и обиды, грядущие перемены, череду мелких, неприятных происшествий и даже любовные приключения.

Чешется левая щека

К получению внезапной прибыли, новому знакомству, сюрпризам и хорошим известиям.

Когда чешется правая щека

Готовьтесь к поездке, ждите сложного разговора с близкими родственниками, однако возможно одобрение ваших действий и признание заслуг коллегами по работе.

Чешется ягодица

Во все времена люди считали, что ягодицы — это самые чувствительные к переменам части нашего тела. Поверья тесно связывают зуд в «пятой точке» с грядущими приключениями, происшествиями и прочими событиями, которые заставят вас поволноваться. Однако, правильное толкование приметы зависит от локализации и разнится в применении к полу вопрошающего.

Правая ягодица

К ссорам и склокам, к сплетням, которые вызовут обиду и раздражение. Для женщин — сигнал, что в ближайшем окружении появилась недоброжелательница. Для мужчин — к выяснению отношений с коллегами, проблемам на работе или учебе и финансовым потерям.

Левая ягодица

К скорым положительным переменам в жизни, нужным знакомствам и положительному разрешению конфликтных ситуаций. Для женщин — к приятным визитам и подаркам, к примирению с любимым и благополучию в делах. Мужчинам примета сулит приятные поездки, новые знакомства, выгодные капиталовложения и успех в карьере.

Когда чешется пятка

Ощущение зуда в пятках всегда предвещает скорые перемены в жизни. Причем явление может носить как положительный, так и негативный характер. Для правильного понимания приметы стоит обязательно исключить наличие кожных заболеваний. Общее толкование приметы предлагает готовиться в дорогу, и, возможно, сборы будут поспешными. Принудят к путешествию известия, полученные издалека.

Правая пятка

Приятное путешествие, добрые вести от родственников, возможен крупный выигрыш и знакомство с интересными людьми. Женщинам примета советует сменить обстановку, завершить давно начатый ремонт или довести до финала начатое дело. Мужчинам предостережение — вас хотят обмануть.

Левая пятка

Зуд в этой части тела сигнал о начале череды неприятностей и предвещает крушение надежд и планов. Для замужней женщины возможно предательство со стороны супруга. Молодой же девушке, напротив, обещает скорую встречу с интересным человеком. Мужчинам следует готовиться к грядущим жизненным трудностям и невзгодам. Возможно, вам придётся временно оставить привычный жизненный уклад.

Чешется подмышка

Согласно приметам такие проявления свидетельствуют о вашей нерешительности, неуверенности и неспособности к открытому выражению своих чувств и мыслей. Суеверие предлагает на время «отпустить ситуацию», перевести дела на самотёк и отдохнуть, чтобы накопить необходимую энергию. Другое толкование предвещает конфликты с близкими людьми или ссору с друзьями. Мужчинам и женщинам, если чешется подмышка, примета советует готовиться к судьбоносной встрече с человеком, который окажет значительное влияние на вашу жизнь.

Правая подмышка

Зачастую примета сулит благоприятные перемены. Однако по некоторым толкованиям это предвестник несерьёзной болезни. Женщинам примета сулит приятные сюрпризы, обновки и пополнение гардероба. Мужчинам, обещает траты на приобретение новых предметов одежды и новое знакомство с особой, которое возможно перерастет в постоянные отношения.

Левая подмышка

К болезни близкого родственника. Особо волноваться причины нет — болезнь несерьезная, простуда или банальный насморк. Для одиноких женщин и девушек это знак о скорой встрече с человеком, предназначенным ей Судьбой. Для мужчин это лишнее подтверждение собственного одиночества. Пора что-то менять во взглядах на жизнь.

К чему чешется ухо

Уши один из самых чувствительных органов нашего тела. Наше тело не только принимает невербальные сигналы окружающих, но и способно запускать психосоматические процессы работающие на подсознательном уровне. Об этом свидетельствует примета «К чему горят уши». Однако сейчас речь идёт о не менее интересном толковании: уши чешутся к дождю, считали наши предки.

Чешется левое ухо

Примета советует приготовиться к скандалу со старыми знакомыми или друзьями. Причем зачинщиком конфликта будете именно вы. Возможны семейные ссоры с аналогичным прогнозом. Суеверие советует припомнить все мелкие долги и принять меры к их погашению. Возможны мелкие финансовые расходы. Некоторые толкования предвещают большую драку, в прямом понимании этой фразы, в которой вам достанется больше других. Мужчинам стоит приготовиться к известию о болезни родственников. Женщинам предстоит путешествие, в котором возможно знакомство с видным мужчиной.

Правое ухо

Вас кто-то обсуждает. Возможны новые финансовые поступления или приятные сюрпризы. Примета предвещает возможные ссоры с близкими родственниками. Однако, если вы будете сохранять спокойствие и рассудительность то ваши аргументы легко погасят вспыхнувший конфликт. Женщинам стоит навестить старших родственников, возможно прямо сейчас они нуждаются в вашей помощи. Мужчинам стоит приготовиться к серьезной словесной баталии с оппонентами, возможно коллегами, которые не готовы принять вашу точку зрения. Будьте спокойны и рассудительны, ваши доводы окажутся единственно верными.

Если чешется плечо

Общее значение приметы однозначно. Считается, что зуд в плечах — это предвестник перемен. Возможно путешествие в одиночку, из которого велика вероятность вернуться уже не одиноким. Примета советует приготовиться к трудностям и препятствиям на выбранном пути.

Чешется правое плечо

Когда у человека зудит правое плечо, то это сулит положительные перемены в жизни. Возможно романтическое приключение с благоприятным исходом. Ожидайте непредвиденные финансовые поступления или, как вариант, выигрыш в лотерею. Возможен приход гостей и есть шанс провести время в веселой компании. Мужчинам примета сулит непременную удачу в делах. Женщинам — романтическое свидание.

Зудит левое плечо

Если чешется левое плечо, то примета не обещает ничего хорошего. Готовьтесь к появлению многочисленных трудностей и проблем на работе, и, как следствие, в личной сфере. Это надвигающаяся «черная полоса» в жизни. Старт цепочке негативных событий может положить измена близкого человека, что приведёт к тяжелой психологической травме. В этот день советуют отказаться от посещения массовых мероприятий, избегать знакомств в людных местах. Также стоит отказаться от управления транспортом и работы со сложными механизмами. Вместе с тем, мужчинам следует не останавливаться на половине пути и довести задуманное до конца. Женщинам, проявить максимальную осторожность в общении с малознакомыми людьми.

К чему чешется лоб

Толкователи примет склоняются к одному, лоб чешется перед появлением проблем, для решения которых вам придётся, что называется «пораскинуть мозгами». Помимо этого отмечается возможность скорой встречи с человеком, который занимает важное положение в обществе. Возможно возникновение обстоятельств, которые заставят вас переосмыслить жизненные приоритеты, переосмыслить прошлое и возможно вам предстоит начать движение с чистого листа. Редко, но бывает, что примета проявляется перед изменой близкого человека. Присмотритесь к поведению своей второй половинки. А если чело зачесалось в момент, когда вы строили планы на будущее, это хороший знак! Свидетельствует, что планы ваши сбудутся в точности с задуманным. К чему чешется голова.

Если чешется живот

Как правило, живот чешется, когда человек не удовлетворен собственной жизнью. Нужно собраться, переосмыслить настоящее и, засучив рукава, заняться самосовершенствованием. Некоторые уточнения к трактовке указывают, что человек в настоящее время находится не на своем месте, занят делом, которое не соответствует призванию, оказался несостоятельным в семье и работе. Проявление приметы — отличный повод переоценить жизненные приоритеты, оглянуться назад с задачей определить отправную точку, когда всё пошло не так.

К чему чешется локоть

Трактовка приметы, когда чешутся локти, имеет диаметрально противоположное значение для правого и левого локтей. В целом, примета не предвещает ничего плохого. Стоит отметить, если чешутся оба локтя, то это указывает на скорую возможность провести ночь не в своей постели. Возможны путешествия и командировки.

Чешется правый локоть

Суеверие обещает скорое получение подарка. О вас думает явный или тайный поклонник или поклонница. Если у девушки ощущения продолжаются в течение дня, то это знак к скорому замужеству. Для мужчин это сигнал, что скоро придётся доказать свою силу, ловкость и мужество.

Если чешется левый локоть

Готовьтесь к неприятностям. Возможны ссоры с близкими людьми. Взаимные обиды и обвинения. Кто-то из коллег распускает о вас нехорошие слухи и сплетни. Возможны непредвиденные финансовые траты. В целом вам предстоит нелёгкий, хлопотный день.

К чему чешется бровь

В целом, значение приметы благоприятное. Если чешутся обе брови, то это сулит неожиданное увеличение благосостояния. Если же зудят надбровные дуги, то, напротив, примета сулит неоправданные денежные потери.

Когда чешется правая бровь

Готовьтесь к встрече с приятелем, которого давно не видели или дальним родственником. Примета обещает приятные посиделки, решение важных вопросов и получение прибыли. Вас обсуждают коллеги, причем характеризуют вас с хорошей стороны. Кроме того, стоит подготовиться к важному знакомству с человеком, который окажет сильное влияния на последующие события в вашей жизни.

Чешется левая бровь

Знайте, у вас появились недоброжелатели. Кто-то завидует вашему успеху и всячески старается навредить. Будьте настороже при встрече с незнакомцем, наверняка он постарается обмануть, а то и обокрасть вас. Возможна внеплановая дальняя поездка. Постарайтесь отложить её по крайней мере на день.

К чему чешется пупок

Зуд пупка имеет одну особенность. Если пупок чешется сильно, то события за этим следующие произойдут очень быстро. Слабо чешется — примета обязательно исполнится спустя некоторое время. Для женщин это звоночек о возможной беременности. Примета советует больше уделять внимание мужу. Девушкам суеверие обещает множество позитивных моментов и приятных эмоций. Мужчинам следует подготовиться к сложностям на работе, для решения которых придётся довольно серьезно напрячься. Возможны ссоры в семье.

К чему чешется ступня

В давние времена считалось, что ступня чешется к дальней дороге. Неожиданному или запланированному путешествию. Суеверие подсказывало, что пора начинать движение, медлить и откладывать перемены больше нельзя. Важно не упустить этот благоприятный момент. Причём, собираясь в дорогу, важно встать с постели с правой ноги и этой же ногой переступить порог дома. Тогда вам будет сопутствовать удача.

Чешется правая ступня

Примета предвестник приятных и неожиданных новостей и приобретения новых друзей. Можно не сомневаясь готовиться к дороге, путь будет лёгкий и приятный. Возможен приход незваных гостей, впрочем они принесут с собой добрые вести. Возможны неожиданные финансовые поступления, выигрыш в азартных играх. Если чешется правая нога.

Если чешется левая ступня

Срочно меняйте планы. Намечающаяся поездка не будет успешной. Напротив, все надежды растают, а хлопоты приготовления, усилия и финансы пропадут втуне. Откажитесь от решения важных дел и встреч. Постарайтесь сегодня не принимать никаких серьёзных решений. Это именно тот период, как подсказывает суеверие, когда нужно притормозить и отдышаться.

К чему чешется спина

Девушкам примета обещает неурядицы, дополнительную работу, мелкие хлопоты и разногласия с коллегами. Для женщин это намек на нездоровую атмосферу в коллективе. Если не принять меры по сглаживанию ситуации, то возможна потеря деловой репутации и последующие за этим сплетни и пересуды. Внимательнее отнеситесь к своему здоровью, возможно пора проконсультироваться у специалиста. Мужчинам суеверие пророчит ухудшение отношений с близкими людьми. Возможны проблемы со здоровьем и общее ухудшение самочувствия. В общении с коллегами по работе рекомендуется проявить сдержанность и не вступать в споры, не втягиваться в конфликты.

Если чешется глаз

Если чешется правый глаз, то это к слезам — утверждает общепринятое толкование приметы. Однако, стоит отметить, что зачастую отрицание опыта многих поколений, наблюдающих за последствиями той или иной особенности поведения нашего тела, приводит, если не к фатальным, то уж точно к негативным последствиям.

К чему чешется правый глаз

Взрослым представительницам прекрасного пола примета обещает скорые финансовые поступления, удачу в запланированных делах и улучшение состояния здоровья. Если у беременной женщины зачесался правый глаз – это к быстрым и лёгким родам. Да, и вот ещё что… возможны слёзы… Слёзы радости!

Суеверие предрекает скорую встречу с любимым человеком. Примирение в ссорах и осуществление задуманного. Если у девушки чешется правый глаз к вечеру, это означает, что её Ангел-хранитель таким образом высказывает одобрение поступков и действий, которыми был отмечен день.

Коль скоро правый глаз чешется у женатого мужчины, то это явный сигнал о положительном исходе дела в непростой ситуации. Предвещает скорую победу над противником, служит предвестником ярких событий в жизни и незабываемых впечатлений. Для юношей это сигнал о внезапных финансовых поступлениях, обещание успеха в намеченном мероприятии и приятных хлопотах.

Когда чешется левый глаз

Девушкам данная примета сулит несомненно позитивные события. Возможно получение приятных известий или долгожданная встреча. Не откладывайте визит к родственникам, вас ждёт сюрприз. Не робея начинайте любое дело, вас ждёт успех и признание!

Женщине же, которая к тому же состоит в браке, напротив, вероятнее всего придётся столкнуться с финансовыми затруднениями. Поездки и командировки могут принести проблемы и неприятности. Отложите на время выяснение отношений с коллегами по работе. Прислушайтесь к своим ощущениям, возможно где-то вы перегибаете палку. Будьте благоразумны в общении с домашними.

Когда левый глаз чешется у юноши, то это означает, что его ожидают не самые приятные новости от родственников, досадные недоразумения не по его вине и, как следствие, неприятные разговоры или скандалы со своей подружкой.

Для мужчин подобная примета предвещает нелегкую полосу в жизни. Возможны проблемы в личной жизни, конфликты с коллегами и друзьями. Зачастую, суеверие предполагает трату крупной суммы денег, которые уйдут впустую. Неплохо одно — обязательно придут гости, которые помогут справиться с неприятностями. Напомним, будьте сдержаны и дружелюбны, помните «правило зебры».

К чему чешется голова

К чему чешется голова? «Легкие дышат, сердце стучит, а голова — предмет темный, исследованию не подлежит…» — помните эту фразу из культового фильма? Издавна люди пытались расшифровать сигналы своего тела через приметы. Народная мудрость, накопленная веками, помогала понять такие явления, как зуд в разных частях тела. Поколения предсказателей систематизировали эту информацию, что стало основой многотомных сборников примет.

Согласно обобщенному толкованию, голова у женщины чешется накануне принятия важного решения или в преддверии судьбоносной встречи. Решающее значение для правильного толкования имеет место локализации зуда и время, когда примета проявилась. Однако, некоторые толкователи безапелляционно утверждают, что голова у женщины чешется к скандалам, раздорам, ссорам и ругани. Поэтому, стоит разобраться подробнее.

Чешется ладонь к чему

При желании и должных знаниях жить по принципу «Предупреждён — вооружён» в условиях современного мира не так уж и сложно. Если, конечно, вы не отрицаете мудрость предков, и готовы знать чуточку больше, чем позволяет логика и разум. В том числе и получить ответ на вопрос — к чему же всё-таки чешутся ладони. К чему чешется палец.

Чешется ладонь — Для женщин

Если чешется рука (ладонь) у женщин, то они могут рассчитывать на сюрприз, подарок или свидание. Незамужним девушкам этот факт стоит рассматривать и как предзнаменование: встреча с противоположным полом может стать серьезной и привести к свадьбе. Есть еще одна хорошая новость: если у женщин чешется левая рука — это однозначно к финансовой прибыли.

Чешется ладонь — Для мужчин

Из-за того, что мужчины традиционно более настроены на карьеру, то зуд руки предвещает удачу в переговорах. Или к выгодной сделке. Также, большая вероятность, что случится романтическая встреча. И избранницу мужчина захочет сделать хозяйкой своего дома.

Чешется правая ладонь или чешется левая ладонь?

Утром

Если в утреннее время чешется левая рука (ладонь), ждите получение премии или повышение заработной платы. Правая – к деловой встрече.

Днем

Почувствовали зуд руки днем? Если чешется левая рука, тогда ждите долгожданное известие. Правая – можете себе позволить крупные траты. Деньги все равно скоро вернутся в семью.

Вечером

В вечернее время чешется левая рука? Значит вы примите ответственное решение. Если чешется правая – вас ожидает деловое предложение, которое ведет к хорошим переменам в жизни.

Ночью

Чешется правая или левая рука ночью? Осторожно, вас может ожидать денежная потеря. Также вы можете совершить ненужные покупки, которые ощутимо ударят по бюджету.

К чему чешется нос

Если это кончик носа , ваш ждут приятные встречи, веселые застолья, отличные новости и удачные покупки.

А вот чешущаяся переносица предвещает одни проблемы, беды, ссоры и даже нездоровье кого-то из близких.

предвещает одни проблемы, беды, ссоры и даже нездоровье кого-то из близких. Чешется правая ноздря ? Готовьтесь к повышению на работе и приятным романтическим приключениям!

? Готовьтесь к повышению на работе и приятным романтическим приключениям! А если зачесалась левая — наоборот, прислушайтесь к своей второй половинке, чтобы избежать крупной ссоры. А на работе будьте особенно внимательны — начальство за вами следит!

— наоборот, прислушайтесь к своей второй половинке, чтобы избежать крупной ссоры. А на работе будьте особенно внимательны — начальство за вами следит! Так же зудящее правое крыло носа сулит финансовую удачу, а вот левое — непредвиденные траты и денежные потери.

носа сулит финансовую удачу, а вот левое — непредвиденные траты и денежные потери. Внутренняя сторона носа чешется к финансовому благополучию. А вот зуд под носом означает возвращение к былому возлюбленному. Удачным одно будет или нет — зависит только от вас.

Когда чешется нос у мужчин или у женщин

Для женщин чешущийся внутри нос означает неприятности.

Чешется правое крыло носа? Готовьтесь! У вас не будет отбоя от мужчин!

Чешется левое? Ваш избранник может вас обмануть! Будьте осторожны!

Мужчинам зудящий нос справа предвещает крупную прибыль.

А вот крылья носа чешутся к агрессии и дракам.

Ну а если чешется кончик носа, будьте сдержаны по отношению к спиртному и не доверяйте случайным женщинам.

Нужно понимать, что верное толкование примет, прежде всего определяется внимательным отношением к своему телу. Любое проявление вышеуказанных симптомов может быть вызвано обычной усталостью, не самыми удобными условиями труда или, напротив, чрезмерно активным отдыхом. Бережно относитесь к себе, умейте распознавать начинающиеся симптомы болезни, прислушивайтесь к своим ощущениям и вы наверняка сможете умело используя приметы, помочь себе на жизненном пути. Будьте здоровы и счастливы!

ЭМИЛИЯ КРЫМСКАЯ

таролог, эзотерик

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