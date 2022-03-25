Что будет дальше? О будущем Украины размышляет спикер крымского парламента Владимир Константинов

Тема будущего Украины занимает сейчас умы многих политиков. Причем во всем мире. Останется ли «незалежная» единым государством, в каких границах, нейтральной ли, демилитаризованной ли, независимой ли… Спикер крымского парламента Владимир Константинов размышляет на эту тему. Причем, в первую очередь, он говорит о переменах на освобожденных от националистической власти территориях.

Мы считаем, что все, что меняется сейчас на освобождённых территориях Украины, носит характер неотложных мер, призванных облегчить жизнь людей, направленных на решение самых насущных проблем, для организации жизни, торговли и т.д. Вопрос о дальнейшей судьбе этих территорий, конечно, гораздо глубже. Что будет дальше? Это тот вопрос, который сегодня волнует жителей, избавившихся от власти киевского режима, больше всего. С одной стороны, они боятся, что вернутся бандеровцы, начнут качать права или убивать активистов, которые захотят сотрудничать с Российской Федерацией. С другой — как политически организовать пространство Украины? – задается вопросами Константинов.

Политик дает жесткий ответ: Украины как государства в том виде, в котором оно существовало последние 30 лет, больше не должно быть.

Этот государственный проект принес нам угрозу не просто локального конфликта, а биологической и ядерной войны. Поэтому денацифицировать Украину и уйти — слишком опасно, возможен националистический рецидив. Думаю, организация жизни по старорусским лекалам – самая оптимальная форма. А это значит, что на политической карте должна появиться Новороссия, которая займёт весь Юго-Восток бывшей Украины. Рядом с ней появится Малороссия – центральная часть бывшего государства вместе с Киевом и Галиция, которая при определенном статусе нейтральности и невхождения в НАТО тоже могла бы политически суверенно существовать в рамках достигнутого между Россией и Западом компромисса, — отмечает глава Госсовета РК.

Владимир Константинов подводит черту:

Примерно так видится оптимальное политическое устройство будущей Украины, которая должна прийти на смену проекту, оказавшемуся замазанным нацизмом и потому потерявшему право на существование. Чтобы больше этот кризис никогда не повторился, и для России это больше никогда не несло никаких угроз. Договариваться с киевским режимом бессмысленно, все договорённости будут нарушены. Это мы проходили не раз в своих отношениях с Киевом. Это испытал в полной мере Донбасс: всегда и везде постоянный обман. Нет смысла договариваться с этими политическими банкротами. Лучше и перспективнее искать опору на здоровые силы внутри каждого региона и уже исходя из этого выстраивать его дальнейшую политику.

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