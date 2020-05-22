Что дала проверка работы предприятий в Ялте и Алуште  

Центр оперативного реагирования проверил соблюдение норм режима повышенной готовности в Ялте и Алуште. Об этом сообщил глава республиканского Совмина Юрий Гоцанюк.

В Алуште людей на улицах и набережной немного, масочный режим соблюдается на 60%. Набережную патрулируют сотрудники администрации, совместно с представителями казачества. Гражданам из категории «65+» и не соблюдающим масочный режим делаются замечания и вручаются маски. Дезинфекционная обработка многоквартирных домов проводится ежедневно, графики размещены, претензий со стороны жителей к обработке нет. В городе работают восемь мобильных групп, в которые входят представители полиции, администрации, а также министерства экологии и природных ресурсов Республики Крым. Выявлены незначительные нарушения на объектах. Это отсутствие линий дистанционной разметки, отсутствие журналов термометрии и санитарной обработки. Замечания были устранены в течение дня, — рассказал Юрий Гоцанюк.

А вот в Ялте, по словам премьер-министра Крыма, на набережной и центральном рынке наблюдается большое скопление людей, масочный режим соблюдается лишь на 30%.

На территории рынка проверено 45 субъектов предпринимательской деятельности. У 70% предпринимателей отсутствуют журналы дезинфекционной обработки и пятидневный запас дезинфицирующих средств и средств индивидуальной защиты. Ряд индивидуальных предпринимателей работает без подачи уведомления на осуществление деятельности. Такие же замечания были выявлены в посёлках Гаспра и Симеиз, — отметил Юрий Гоцанюк.

Председатель Совета министров Крыма сообщил о том, что администрацией Ялты совместно с министерством курортов и туризма Республики Крым были проверены 43 средства размещения, выявлены нелегально работающие хостелы в многоквартирных домах.

В частности, такие нарушения выявлены в посёлке Гаспра по улице Алупкинское шоссе, 48. Материалы будут направлены в суд, — добавил премьер.