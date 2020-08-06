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Что даст модернизация Нижнегорской газораспределительной станции местным жителям  

Что даст модернизация Нижнегорской газораспределительной станции местным жителям  

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 20:46 06.08.2020

В рамках рабочей поездки в Нижнегорский район председатель Госсовета Республики Крым Владимир Константинов ознакомился с ходом реконструкции газораспределительной станции «Нижнегорский», расположенной на территории Митрофановского сельского поселения.

На объекте до конца года будет установлено новейшее газовое оборудование увеличенной мощности, заменён магистральный трубогазопровод, благоустроена прилегающая территория, построены новые подъездные пути. На сегодняшний день на станции выполнена почти половина запланированных работ.

Что даст модернизация Нижнегорской газораспределительной станции местным жителям  

Как отметил глава крымского парламента, реализация проекта позволит увеличить мощность газораспределительной станции и повысит ее надёжность.

В перспективе это даст возможность обеспечить природным газом населённые пункты региона, которые в этом нуждаются, – уверен Владимир Константинов.

Что даст модернизация Нижнегорской газораспределительной станции местным жителям  

Фото и материалы: пресс-служба Государственного Совета Республики Крым.

Что даст модернизация Нижнегорской газораспределительной станции местным жителям  

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