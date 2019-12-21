Что изменится в России и Крыму для животных и их хозяев с 2020 года

Новые требования к правилам выгула собак опасных пород, запрет контактных зоопарков, регулирование деятельности приютов для животных, а также новые правила обращения с безнадзорными животными — рассказываем, что изменится в новом году в законодательстве о животных.

Год назад Государственная Дума приняла Федеральный закон «Об ответственном обращении с животными». Он был одним из самых ожидаемых общественностью, а работа над ним длилась целых восемь лет. Об этом напоминает пресс-служба Госдумы. Базовые нормы закона уже действуют, однако отдельные положения закона вступают в силу с 1 января 2020 года. Какие?

Запрет выгула опасных собак без намордника.

Выгул собак потенциально опасных пород без намордника и поводка независимо от места выгула запрещается, за исключением случаев, если потенциально опасная собака находится на огороженной территории, принадлежащей ее владельцу. О наличии такой собаки должна быть сделана предупреждающая надпись при входе на данную территорию.

Список собак ранее был уже утвержден Правительством РФ. Среди них, например, амбульдог, питбульмастиф или волко-собачьи гибриды.

Запрет контактных зоопарков.

Осуществление деятельности, предусматривающей использование животных в культурно-зрелищных целях, основной целью которой является предоставление зрителям или посетителям физического контакта с животными, не допускается, — гласит статья 15 закона, вступающая в силу с 1 января.

Физический контакт с животными будет возможен лишь «при условии наличия недоступной для людей зоны с укрытиями, куда животным должен быть обеспечен постоянный беспрепятственный доступ».

Также этой статьей предусмотрено, что к животным, участвующим в культурно-зрелищных мероприятиях, нельзя применять лекарственные средства, способные причинить вред их здоровью.

Запрет на содержание диких животных дома.

С 1 января дикие животные, содержащиеся или используемые в условиях неволи с нарушением требований, установленных законом (а он, в частности, предусматривает запрет держать диких животных в квартирах), подлежат конфискации в случаях и в порядке, которые установлены законодательством РФ. Конфискованные дикие животные в неволе подлежат возвращению в среду их обитания. Перечень таких животных также был утвержден Правительством РФ. Среди них, например, королевская кобра, крокодилы, львы, тигры, медведи и многие другие.

Регулирование деятельности приютов.

Вступает в силу статья, комплексно регулирующая деятельность приютов для животных. В соответствии с ней в отношении животных, находящихся в приютах для животных, владельцы приютов и уполномоченные ими лица несут такие же обязанности, как владельцы животных.

При этом закон категорически запрещает умерщвлять животных в приютах, только если ветеринаром установлено, что животное страдает от «тяжелого неизлечимого заболевания или неизлечимых последствий острой травмы, несовместимых с жизнью».

Правила обращения с безнадзорными животными.

С 1 января возможна только программа «отлов — стерилизация — вакцинация — возврат в прежнее место обитания», причем с неснимаемой меткой. После отлова безнадзорное животное немедленно должно быть передано в приют, а сам процесс отлова и выпуска на прежнее место обитания будет фиксироваться на видео. Запрещен отлов животных с данными владельцами (например со специальными бирками на ошейниках), необходимо будет обеспечить возврат зверя владельцу.