Что побудило Ивана Соловьева пойти на выборы губернатора Севастополя

Мы задали вопрос кандидату в губернаторы Севастополя Ивану Соловьеву: «Зачем вы пошли на выборы, если знали, что муниципальный фильтр «непроходим»? Заслуженный юрист России ответил:

Во-первых, хотел понять, правда ли это или, к примеру, «злопыхатели» наговорили на предвыборный штаб господина Развожаева. Борьба же, все-таки… Но, когда приехал в Севастополь и окунулся в текущую ситуацию, понял, что она, как в том анекдоте: «Миш, ты с баней договорился? Конечно… бани не будет». Так и здесь, с фильтром уже договорились заранее, раскинули его на четверых. И, в принципе, все было бы «как всегда», как завещал В.С. Черномырдин. Если бы не несколько вещей. «Забыли» вторую по весу и доверию людей политическую силу региона, на голубом глазу ликвидировали два муниципальных совета и потом как застенчивые воришки молчали об этом. А когда настал долгожданный час «Х», из лучших побуждений, во избежание Армагеддона из Москвы, взяли четырех нотариусов, немного черной кассы, не забыли про авторитет Главы государства и поехали его именем фильтр в папочку собирать.

Но ведь ничего «необычного» не произошло? Все это было предсказуемо. Есть задача и ее надо выполнять… Иван Соловьев согласился с такой «технологией» лишь отчасти.

Согласен, но пути выполнения и применяемые средства надо же фильтровать! Отсюда вторая мотивация и одновременно вывод. Авторитет надо завоевывать реальными делами, а данные раньше обещания — выполнять. Поэтому и произошла такая сумятица среди определивших себя «досрочными победителями» после моего приезда. Как посмел? Вдруг схему поломает? Что ему надо? И в конце, за что это нам все? И еще. Сердобольный у нас народ! Я спрашиваю у людей. Ну вот если у действующего врио рейтинг выше президентского, то почему бы ему не сыграть по-честному – допустить до выборов всех желающих. «Нееет, отвечали мне сердобольные севастопольцы, у него же психологическая травма после Хакассии, он же коммунисту проиграл»… Я им говорю, а ничего, что человек с травмой у вас руководить будет. Они отвечают мне, ну мы же понимаем, что в реальности не он, — рассказал Иван Соловьев.

И еще один вывод политика на тему «выборов в Севастополе»:

В любом случае, дорогие друзья, посмотрите на царящее оживление, на легкие дуновения ветерка свободы выбора. Пусть и перебиваемые помоечным запахом заказушных публикаций. То, что это станет определенным уроком для тех, кто в следующий раз будет строить свои выборные технологии – 100 процентов. Очень надеюсь, что Москва не просто пожурила, но и поставила на вид психологически травмированным, что легитимность, это не просто слова. Кроме того, городское правительство увидело список ранее данных и невыполненных обещаний, получило реальные предложения, как можно улучшить жизнь севастопольцев. Многие мозг начнут включать, прежде чем чего-то делать. Еще может у кого-то духа хватит девушку с пряником с глаз долой убрать.

По мнению Ивана Соловьева, доверие горожан нужно зарабатывать не обещаниями, а конкретными делами. По ним – спрос.

Ну а жители Города-Героя спросят с нового губернатора: что же Вы хотели такого хорошего для нас сделать, если так убивались то при выборах, что аж чуть не убились? Ждем.. Очень ждем, — подытожил кандидат в губернаторы Севастополя, Заслуженный юрист России Иван Соловьев.