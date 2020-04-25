Что там с Большой Морской в Севастополе? Срок реконструкции прошел

20 апреля на улице Большой Морской в Севастополе должна была завершиться масштабная реконструкция. Благо, строителям даже в чем-то помогли ограничения режима «повышенной готовности» — им меньше мешали и досужие прохожие и общественники со своим «контролем». Впрочем, основные работы здесь таки завершены, успокоил врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев. Об этом он заявил после осмотра Большой Морской.

Все основные работы завершены. Если бы не было сейчас режима самоизоляции, мы бы провели торжественное мероприятие. Сейчас задача – доделать реставрационные работы, убрать строительную технику и рабочие городки с наших площадей, помыть тротуары, полить деревья и наслаждаться обновленной Большой Морской, — отметил Михаил Развожаев.

Врио губернатора Севастополя подчеркнул, что есть вопросы к качеству асфальта в некоторых местах.

Я попросил, чтобы специалисты от заказчика с помощью современного оборудования еще раз проверили качество покрытия, чтобы вопросов у автомобилистов не возникало, — сказал Развожаев.

По его словам, все мелкие недочеты будут оперативно устранены. Это касается, в частности, малых архитектурных элементов, разметки. Далее – в планах отреставрировать фасады зданий на Большой Морской.

На это нужны огромные деньги, пока у нас в бюджете их нет, но мы будем их искать, обращаться к Правительству Москвы. Будем реставрировать фасады по мере поступления средств. Проекты реставрации уже есть, — заверил Развожаев.

А потом? У главы города «есть идея»: после завершения реконструкции Большой Морской выполнить аналогичные работы на оставшихся участках Центрального городского кольца — улице Ленина и проспекте Нахимова. Как говорится, были бы деньги…

Фото: пресс-служба правительства Севастополя.