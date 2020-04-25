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Что там с Большой Морской в Севастополе? Срок реконструкции прошел

Что там с Большой Морской в Севастополе? Срок реконструкции прошел

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Севастополя 19:50 25.04.2020

20 апреля на улице Большой Морской в Севастополе должна была завершиться масштабная реконструкция. Благо, строителям даже в чем-то помогли ограничения режима «повышенной готовности» — им меньше мешали и досужие прохожие и общественники со своим «контролем». Впрочем, основные работы здесь таки завершены, успокоил врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев. Об этом он заявил после осмотра Большой Морской.

Что там с Большой Морской в Севастополе? Срок реконструкции прошел

Все основные работы завершены. Если бы не было сейчас режима самоизоляции, мы бы провели торжественное мероприятие. Сейчас задача – доделать реставрационные работы, убрать строительную технику и рабочие городки с наших площадей, помыть тротуары, полить деревья и наслаждаться обновленной Большой Морской, — отметил Михаил Развожаев.

Что там с Большой Морской в Севастополе? Срок реконструкции прошел

Врио губернатора Севастополя подчеркнул, что есть вопросы к качеству асфальта в некоторых местах.

Что там с Большой Морской в Севастополе? Срок реконструкции прошел

Я попросил, чтобы специалисты от заказчика с помощью современного оборудования еще раз проверили качество покрытия, чтобы вопросов у автомобилистов не возникало, — сказал Развожаев.

Что там с Большой Морской в Севастополе? Срок реконструкции прошел

По его словам, все мелкие недочеты будут оперативно устранены. Это касается, в частности, малых архитектурных элементов, разметки. Далее – в планах отреставрировать фасады  зданий на Большой Морской.

Что там с Большой Морской в Севастополе? Срок реконструкции прошел

На это нужны огромные деньги, пока у нас в бюджете их нет, но мы будем их искать, обращаться к Правительству Москвы. Будем реставрировать фасады по мере поступления средств. Проекты реставрации уже есть, — заверил Развожаев.

Что там с Большой Морской в Севастополе? Срок реконструкции прошел

А потом? У главы города «есть идея»: после завершения реконструкции Большой Морской выполнить аналогичные работы на оставшихся участках Центрального городского кольца — улице Ленина и проспекте Нахимова. Как говорится, были бы деньги…

Что там с Большой Морской в Севастополе? Срок реконструкции прошел

Фото: пресс-служба правительства Севастополя.

Что там с Большой Морской в Севастополе? Срок реконструкции прошел

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