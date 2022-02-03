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Что увидел в Черноморском районе спикер крымского парламента Владимир Константинов

Что увидел в Черноморском районе спикер крымского парламента Владимир Константинов

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 21:09 03.02.2022

За последние годы Черноморский район показывает хорошую динамику развития, реализуя весь свой курортный, туристический и исторический потенциал. Такой вывод по итогам поездки в регион сделал спикер крымского парламента Владимир Константинов.

В нынешней каденции мы четвёртый раз посещаем район и можно точно сказать, что здесь проведена хорошая работа в части создания современной инфраструктуры, дорожного строительства, благоустройства территорий. По сумме всех проектов район выходит на совершенно новый уровень, — сказал Константинов.

Что увидел в Черноморском районе спикер крымского парламента Владимир Константинов

По его словам, с 2015 года на социально-экономическое развитие района выделено более 7 млрд. рублей.

Что увидел в Черноморском районе спикер крымского парламента Владимир Константинов

Что же увидел в Черноморском районе Глава Госсовета РК.

В пгт Черноморское Владимир Константинов осмотрел обновленную набережную. Проектная стоимость объекта составила почти 20 млн. рублей, работы длились с июля по декабрь прошлого года. Здесь уложена новая тротуарная плитка, террасная доска, установлено 15 опор уличного освещения, а также новые ограждения. В ближайшее время за счет средств местного бюджета на отремонтированном участке установят скамейки, урны для мусора, ограждения со стороны дороги, дорожки к морю.

Что увидел в Черноморском районе спикер крымского парламента Владимир Константинов

С руководством Черноморской средней школы № 3 Владимир Константинов обсудил возможность создания многофункционального спортивного центра. Спикер считает, что для образовательного учреждения наличие такого центра будет большим плюсом, но определить назначение помещения, где ранее находился плавательный бассейн, необходимо, учитывая мнение родителей школьников.

Что увидел в Черноморском районе спикер крымского парламента Владимир Константинов

Глава крымского парламента побывал также в историко–археологическом музее-заповеднике «Калос Лимен»,  осмотрел спортивную и детскую игровые площадки в селе Красная Поляна, которые были установлены за счет собственных и республиканских средств, а также по линии финансирования Москвы на общую сумму более 5 млн. рублей.

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Что увидел в Черноморском районе спикер крымского парламента Владимир Константинов

В ходе рабочей поездки в Черноморский район председатель Госсовета РК Владимир Константинов принял участие в церемонии открытия модульного пищеблока в Краснополянской средней школе. По словам спикера, новый пищеблок оснащен необходимым оборудованием, в нем созданы комфортные условия для приготовления пищи и питания учеников.

Что увидел в Черноморском районе спикер крымского парламента Владимир Константинов

Владимир Константинов также осмотрел Новоивановский Дом культуры после капитального ремонта. В здании проведены комплексные строительно-монтажные работы по линии Федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2025 года» на общую сумму 55 млн. 881 тыс. рублей.

Что увидел в Черноморском районе спикер крымского парламента Владимир Константинов

В завершение поездки Владимир Константинов посетил отремонтированный Черноморский районный Дом культуры и возложил цветы к памятникам воинам-интернационалистам и пограничникам.

Что увидел в Черноморском районе спикер крымского парламента Владимир Константинов

Вместе с тем Председатель Госсовета РК озвучил и проблемные вопросы, на решении которых должны сосредоточить усилия местные органы власти: необходимость капитального ремонта в 4 сельских школах из 14, дефицит педагогических кадров в отдельных поселениях, необходимость взыскания задолженности по арендной плате за землю. Владимир Константинов также выступил за проведение совещания с участием Председателя Совета министров РК Юрия Гоцанюка на предмет актуализации исполнения всех ранее принятых в районе программ.

Что увидел в Черноморском районе спикер крымского парламента Владимир Константинов

Фото: пресс-служба Госсовета РК.


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