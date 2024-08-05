Делегации из Сенегала показали социальные объекты Севастополя

Делегация из города Тиеса Республики Сенегал посетила объекты социальной инфраструктуры Севастополя. Как новые, так и отремонтированные. Среди учреждений, которые представили делегации – Билингвальная гимназия № 2, которая была отремонтирована в рамках президентской программы капремонта школ. Члены делегации пообщались с учениками, а также обсудили возможность взаимодействия между школами Тиеса и Севастополя.

Наши гости сегодня открыли для себя систему образования Севастополя. Мы показали детский сад, школу, дополнительное образование. Отрадно, что наши системы похожи. У них также есть детские сады, но отличается возраст детей. В Тиесе ребята уже с 5 лет идут в школу, а у нас с 7 до 8 основной поток. Гости увидели, что мы рассказываем нашим детям о ценностях, любви к Родине, семье. Мы не заставляем, а мягкой силой показываем, что это такое. Те условия, которые созданы в Севастополе были оценены членами делегации, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя директора департамента образования и науки Максима Кривонос.

Гостям рассказали и о патриотической традиции, которую возобновили в школах России два года назад.

Во всех школах России есть традиция – каждый понедельник школьники собираются на линейке, исполняют гимн и поднимают флаг страны. Эта традиция два года назад возобновилась именно в Севастополе, патриотической столице России, – отмечает Максим Кривонос.

Также делегации показали школу «Экотех+», детский сад «Экоград», рассказали о развитии и строительстве социальных объектов в городе. Кроме того, гостей познакомили с комплексным подходом, в рамках которого для одного микрорайона одновременно строятся и детский сад, и школа.

Мне очень понравилось, и я впечатлен всем тем, что увидел. Вижу, что система образования занимается детьми с раннего возраста. Также образовательная система поддерживает ценности и традиции России, готовит молодёжь не только быть сильными в жизни, но и технически подкованными, образованными. Хотелось бы передать слова благодарности всем преподавателям, которые принимают участие в образовании молодёжи, – говорит мэр города Тиес Диоп Бабакар.

Ещё одним социальным объектом, который посетила делегация стал спортивно-оздоровительный комплекс имени 200-летия Севастополя.

Для делегации из Сенегала мы провели небольшую экскурсию по основным объектам, это плавательный бассейн и легкоатлетический стадион. Наши гости были приятно удивлены насколько хорошие спортивные объекты мы сейчас эксплуатируем и дальше продолжаем строить. Мэр Тиеса выразил желание, чтобы наши и сенегальские спортсмены занимались и тренировались вместе на наших спортивных объектах, – сообщил директор спортивно-оздоровительного комплекса им. 200-летия Севастополя Михаил Кириченко.

Делегации из Тиеса также представили подстанцию скорой помощи.

Я увидел, что в Севастополе хорошо развито медицинское обслуживание. Мы посетили станцию скорой медицинской помощи, где можно всегда быстро и оперативно получить помощь медиков. Сотрудничество в области здравоохранения, особенно в вопросах оказания скорой медицинской помощи меня интересует больше всего, поэтому я с интересом посетил эту станцию. Специалисты из Севастополя и Тиеса будут работать вместе, это будет плодотворное сотрудничество и мы сможем достичь больших результатов. Модель здравоохранения, применяемая в Севастополе, хорошо организована и проработана. Я увидел машину скорой помощи, она отлично оборудована, и мы можем применить эти технологии у себя, – отмечает Диоп Бабакар.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя