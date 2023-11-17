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Делегация из отправилась на культурный форум, открывшийся в Санкт-Петербурге

Делегация из Крыма отправилась на культурный форум, открывшийся в Санкт-Петербурге

Опубликовал: CrimeaPRESS в Культура Крыма 21:37 17.11.2023

Делегация представителей министерства культуры Крыма и республиканских учреждений сферы культуры принимает участие в масштабном культурном событии — IX Санкт-Петербургском международном культурном форуме.

Делегация из Крыма отправилась на культурный форум, открывшийся в Санкт-Петербурге

В рамках форума ведущие деятели культуры, эксперты, представители органов государственной власти обмениваются идеями, обсуждают тенденции и актуальные вопросы развития современной культурной среды.

Делегация из Крыма отправилась на культурный форум, открывшийся в Санкт-Петербурге

Архитектура проекта в 2023 году предусматривает три тематических блока по наиболее важным направлениям международного и межрегионального сотрудничества, реализации национальных приоритетов и стратегических планов в области культурной политики: «Познание истории через культуры», «Искусственный интеллект — угроза или благо для культуры», «Традиционная культура как фундамент построения цивилизованного общества», — сообщает пресс-служба минкульта РК.

Делегация из Крыма отправилась на культурный форум, открывшийся в Санкт-Петербурге

 

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