Делегация из Крыма отправилась на культурный форум, открывшийся в Санкт-Петербурге

Делегация представителей министерства культуры Крыма и республиканских учреждений сферы культуры принимает участие в масштабном культурном событии — IX Санкт-Петербургском международном культурном форуме.

В рамках форума ведущие деятели культуры, эксперты, представители органов государственной власти обмениваются идеями, обсуждают тенденции и актуальные вопросы развития современной культурной среды.

Архитектура проекта в 2023 году предусматривает три тематических блока по наиболее важным направлениям международного и межрегионального сотрудничества, реализации национальных приоритетов и стратегических планов в области культурной политики: «Познание истории через культуры», «Искусственный интеллект — угроза или благо для культуры», «Традиционная культура как фундамент построения цивилизованного общества», — сообщает пресс-служба минкульта РК.