Делегация из Сенегала: «Поражает как благоустроены территории, парки в Севастополе»

Делегация из города Тиеса Республики Сенегал во главе с мэром Диопом Бабакаром посетила ряд общественных пространств Севастополя. Среди них – музейно-храмовый комплекс «Новый Херсонес». Для гостей провели экскурсию, рассказали об истории и культуре Севастополя.

Это грандиозный, необычный, потрясающий комплекс. Здесь можно узнать и об истории, и о культуре Севастополя и России. Также здесь можно узнать и античную, и современную историю. Не сомневаюсь, что здесь же можно узнать и о будущем. Я хочу поблагодарить создателей этого проекта за то, что они много поработали и создали такой комплекс, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя главу Тиеса.

И. о. заместителя губернатора Евгений Горлов также провел встречу с делегацией и рассказал о севастопольском опыте создания комфортных общественных пространств.

В рамках рабочей встречи посетили наши общественные пространства. Поговорили об истории города и о том, как за последние десять лет развивались его общественные пространства. Стоит отметить, что гости сразу обратили внимание на развитую инфраструктуру. Готовясь к встрече, выбрали как парки, которые рассказывают историю города, так и наши новые пространства. Например, парк имени Юрия Алексеевича Гагарина и парк имени Анны Ахматовой были созданы буквально с нуля, а сегодня это одни из красивейших парков нашего города и любимые места отдыха севастопольцев, – отмечает Евгений Горлов.

Мэр Тиеса подчеркнул, что идеи создания общественных пространств применил бы и в своем городе.

Больше всего меня поразило как благоустроены территории, парки в Севастополе. Общественные пространства очень хорошо оборудованы и прекрасно подходят для отдыха. Необходимо беречь то, что здесь создано. Это история, и вы делаете всё, чтобы её сохранить. Каждая улица, каждый уголок – это история. Я ещё раз убедился в том, что Севастополь – это большой, восхитительный город, – поделился Диоп Бабакар.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя