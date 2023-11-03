День народного единства в Евпатории отметят бесплатными экскурсиями

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4 и 5 ноября в Евпатории пройдут бесплатные экскурсии на туристическом маршруте «Малый Иерусалим». Это станет подарком жителям и гостям курорта по случаю празднования Дня народного единства. Об этом сообщает Туристический портал Крыма.

Как сообщили в туристско-информационном центре Евпатории, в субботу, 4 ноября, в 10:00 и 11:00 у жителей и гостей города есть возможность бесплатно посетить комплекс «Текие дервишей», который входит в турмаршрут «Малый Иерусалим» (ул. Караева, 18). А в 16:00 желающих ждёт часовая обзорная экскурсия по этому популярному маршруту без посещения объектов (сбор на ул. Тучина, 1/2).

В воскресенье, 5 ноября, в 10:00 и 11:00 можно будет снова побывать на бесплатной экскурсии в обители мусульманских монахов – комплексе «Текие дервишей». В это же время состоятся экскурсии по ещё одному из старейших объектов турмаршрута – средневековым турецким баням, которые датируются XVI веком (ул. Красноармейская, 20б).

Предварительная запись на экскурсии обязательна: +7 978 200 50 11.