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День народного единства в Евпатории отметят бесплатными экскурсиями
Фото: администрация Евпатории, https://evp.rk.gov.ru/ru/article/show/6104

День народного единства в Евпатории отметят бесплатными экскурсиями

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 14:33 03.11.2023

NB – нужна предварительная запись.

4 и 5 ноября в Евпатории пройдут бесплатные экскурсии на туристическом маршруте «Малый Иерусалим». Это станет подарком жителям и гостям курорта по случаю празднования Дня народного единства. Об этом сообщает Туристический портал Крыма.

Как сообщили в туристско-информационном центре Евпатории, в субботу, 4 ноября, в 10:00 и 11:00 у жителей и гостей города есть возможность бесплатно посетить комплекс «Текие дервишей», который входит в турмаршрут «Малый Иерусалим» (ул. Караева, 18). А в 16:00 желающих ждёт часовая обзорная экскурсия по этому популярному маршруту без посещения объектов (сбор на ул. Тучина, 1/2).

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В воскресенье, 5 ноября, в 10:00 и 11:00 можно будет снова побывать на бесплатной экскурсии в обители мусульманских монахов – комплексе «Текие дервишей». В это же время состоятся экскурсии по ещё одному из старейших объектов турмаршрута – средневековым турецким баням, которые датируются XVI веком (ул. Красноармейская, 20б).

Предварительная запись на экскурсии обязательна: +7 978 200 50 11.

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