Завтра – уже экватор лета. В Евпатории устроят День курортника

В понедельник, 15 июля, Евпатория отметит традиционный праздник – День курортника «На экваторе евпаторийского лета».

В 9:00 в соборе Святителя Николая пройдет молебен о благополучном курортном сезоне и здравии отдыхающих города. В это же время на площадке у скульптуры «Отдыхающий Геракл» начнется массовая утренняя зарядка для гостей и жителей Евпатории, после чего в 9:30 стартует утренний забег «Бежим за мечтой».

В 11:00 состоится массовый заплыв курортников на надувных плавательных средствах.

Кроме того, с 10:00 до 15:00 все желающие смогут бесплатно посетить городские музеи – Евпаторийский краеведческий музей и музей Крымской войны (по предварительной записи по телефону +7(978) 31-32-540), а также «Текие дервишей».

С 18:00 до 20:00 в сквере Ашика Умера пройдут выступления театра живых скульптур, мастер-классы для детей и взрослых и выставки от творческих коллективов Евпаторийского центра культуры и досуга.

Здесь же состоится и главное событие дня – конкурс «Лучший курортник года», победитель которого получит путевку на двоих на отдых в Евпатории в 2025 году. После чего в 20.:0 начнется выступление кавер-группы «Интеграл».

Напомним, такой праздник «середины лета» был учрежден в 2004 году и стал одним из самых популярных летних мероприятий в Евпатории.

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