Фонтаны в Евпатории заработают с 24 апреля

В Евпатории коммунальщики начали расконсервацию городских фонтанов. Их готовят к летнему курортному сезону. Процесс расконсервации включает в себя несколько этапов: разбор зимних конструкций, промывка, обработка реагентами, прочистка труб и ремонт чаш.

Если погода не внесет свои коррективы, планируется запуск по такому графику:

24.04 – сквер им. Ленина;

25.04 – сквер Памяти героев Чернобыля;

26.04 – ЗАГС;

27.04 – сквер им. Гоголя;

29.04 – сквер имени Н.А. Мамуны;

30.04 – им. Фрунзе;

03.05 – «Солнце», аллея фонтанов;

04.05 – «Лабиринт», аллея фонтанов;

06.05–- набережная им. Горького;

07.05 – пгт Новоозерное.

В апреле фонтан на набережной им. В.Терешковой работает в смешанном режиме. Вечерняя светомузыкальная программа включает в себя работу фонтана, подсветку, музыкальное сопровождение, а также трансляцию видеоэлементов, с которыми можно ознакомиться с пятницы по воскресенье, а также в праздничные дни с 19.00 до 21.00 до 30 апреля. В мае будет осуществлен переход на летний режим работы, — сообщает отдел по связям с общественностью и СМИ администрации Евпатории.