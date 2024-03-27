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Юрий Гоцанюк проверил санитарную очистку в Евпатории

Юрий Гоцанюк проверил санитарную очистку в Евпатории

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 14:19 27.03.2024

Председатель Совета министров РК Юрий Гоцанюк проверил, как ведется санитарная очистка в Евпатории, а также качество работы дворников. Выводы двоякие.

Юрий Гоцанюк проверил санитарную очистку в Евпатории

В некоторых районах города необходимо усилить работу коммунальных служб. Пообщался с жителями, выяснил проблемные вопросы многоквартирных домов. В случае недочётов, администрацией города и района, ответственными службами будет проведена необходимая работа. Также в нескольких магазинах проверил уровень цен на продукты питания первой необходимости, а также расписание общественного транспорта, — рассказал Юрий Гоцанюк.

Юрий Гоцанюк проверил санитарную очистку в Евпатории

Фото и материалы: пресс-служба председателя Совета министров РК.

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