Юрий Гоцанюк проверил санитарную очистку в Евпатории

Председатель Совета министров РК Юрий Гоцанюк проверил, как ведется санитарная очистка в Евпатории, а также качество работы дворников. Выводы двоякие.

В некоторых районах города необходимо усилить работу коммунальных служб. Пообщался с жителями, выяснил проблемные вопросы многоквартирных домов. В случае недочётов, администрацией города и района, ответственными службами будет проведена необходимая работа. Также в нескольких магазинах проверил уровень цен на продукты питания первой необходимости, а также расписание общественного транспорта, — рассказал Юрий Гоцанюк.