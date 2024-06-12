Глава крымского парламента Владимир Константинов уверен: День России — прекрасный повод подвести промежуточные итоги развития нашего государства, оценить проделанный путь, заглянуть в ближайшую перспективу.

Сейчас каждый год приносит нам что-то новое, становится важной вехой в нашем продвижении к намеченным целям. На наших глазах стремительно идёт становление России в качестве государства-цивилизации.

Крымчане вносят свой достойный вклад в это цивилизационное строительство. Он — и в нашем созидательном труде по преобразованию республики, и в активном участии в разработке концепции Русского мира. Одним из мест, где куётся новая цивилизационная идеология, стал Международный фестиваль «Великое русское слово»

Мы не просто строим свою цивилизацию. Мы отстаиваем своё право быть самими собой в ходе Спецоперации. Нам противостоят те, кто решил «быть как все» — раствориться в долларе. Нас такая перспектива не устраивает. Да и для тех, кто выбрал такую незавидную участь, она заканчивается совсем не так, как они хотели. Вместо обещанного им процветания в «европейском раю» им уготована участь погибнуть за интересы заокеанских хозяев, — подчеркивает Владимир Константинов.