День России – повод не только оценить проделанный путь, но и заглянуть в будущее

Глава крымского парламента Владимир Константинов уверен: День России — прекрасный повод подвести промежуточные итоги развития нашего государства, оценить проделанный путь, заглянуть в ближайшую перспективу.
Сейчас каждый год приносит нам что-то новое, становится важной вехой в нашем продвижении к намеченным целям. На наших глазах стремительно идёт становление России в качестве государства-цивилизации.
Крымчане вносят свой достойный вклад в это цивилизационное строительство. Он — и в нашем созидательном труде по преобразованию республики, и в активном участии в разработке концепции Русского мира. Одним из мест, где куётся новая цивилизационная идеология, стал Международный фестиваль «Великое русское слово»
Мы не просто строим свою цивилизацию. Мы отстаиваем своё право быть самими собой в ходе Спецоперации. Нам противостоят те, кто решил «быть как все» — раствориться в долларе. Нас такая перспектива не устраивает. Да и для тех, кто выбрал такую незавидную участь, она заканчивается совсем не так, как они хотели. Вместо обещанного им процветания в «европейском раю» им уготована участь погибнуть за интересы заокеанских хозяев, — подчеркивает Владимир Константинов.
По словам политика, Россия сегодня не только ведёт борьбу за себя. Она отстаивает право человечества на поиск выхода из того тупика, в который загнал его коллективный Запад.
На нас с надеждой смотрит глобальное большинство — потомки тех народов, которые томились под пятой коллективного Запада, долгие годы и столетия являлись их колониями. Они и сейчас полностью не свободны, иначе — стояли бы с нами в одном ряду. Но достижение подлинного суверенитета — их мечта и надежда. Вот почему они ждут нашей Победы над коллективным Западом. Однако рассчитывать на действенную помощь тех, кто сочувствует России, нам не приходится, — отмечает председатель Госсовета Республики Крым. — Победить в очередном навязанном нам цивилизационном противостоянии мы можем только сами: объединив для Победы усилия всего нашего многонационального народа. Именно так веками спасалась Россия. Так победим и в этот раз.
С праздником, дорогие сограждане! С Днём России!
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С тегами: Владимир Константинов