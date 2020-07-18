Депутат Госдумы от Крыма Андрей Козенко получил «предупреждение» от коллег-парламентариев

Комиссия Госдумы выявила факты предоставления неполных сведений о доходах и имуществе депутатом Андреем Козенко.

Комиссия по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами Госдумы, мандатным вопросам и вопросам депутатской этики установила факт предоставления членом Комитета по финансовому рынку Андреем Козенко неполных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2016, 2017 и 2018 годы. Об этом говорится в решении Комиссии.

Проверка была проведена по поручению Председателя Государственной Думы Вячеслава Володина, — сказал Председатель комиссии Отари Аршба.

С обращением провести проверку в парламент обратился Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов.

Комиссия сочла недостаточно убедительными пояснения Андрея Козенко и усмотрела факты нарушения с его стороны в вопросах декларирования. В этой связи Комиссия вынесла решение предупредить парламентария «о необходимости неукоснительного соблюдения требований Федерального закона «О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации», — сообщает пресс-служба Госдумы.

Отари Аршба обратил внимание парламентариев, что «такое решение было принято впервые в соответствии с одобренными ранее поправками в закон о статусе депутата Государственной Думы, а также изменениями в думский регламент, по которым депутатам в случае первого такого нарушения выносится предупреждение.

Мы призываем наших коллег-депутатов быть более внимательными при подаче деклараций об имуществе и доходах, — заявил Отари Аршба.

Если нарушение совершено впервые – депутату будет объявлено предупреждение, за повторное нарушение он может быть лишен руководящей должности — в комитете или во фракции. Эта информация будет полностью открыта для граждан — размещена на официальном сайте Госдумы и в «Парламентской газете». Решение комиссии также будет направлено Генеральному прокурору РФ.