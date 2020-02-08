Депутат Заксобрания Севастополя Василий Зубенко – о законодательных поправках в интересах военнослужащих

Мнение: это восстановление справедливости.

Как мы сообщали, Госдума 6 февраля, приняла в третьем, окончательном чтении поправки в действующий Федеральный закон «О ветеранах», которые распространяют возможность присвоения звания «Ветеран военной службы» военнослужащим, проходившим военную службу в Вооруженных Силах, дислоцированных в Крыму и Севастополе на день принятия регионов в состав РФ.

Положения закона также распространяются на граждан, служивших в органах, в которых законодательством Украины была предусмотрена военная служба, а также на награжденных орденами или медалями СССР или Российской Федерации, либо награжденных знаками отличия РФ и почетными званиями СССР или РФ при условии общей продолжительности военной службы 20 лет и более. Кроме того, в документе уточняются категории военнослужащих, которым присваивается звание «Ветеран военной службы» в связи с получением ими инвалидности вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, связанных с исполнением обязанностей военной службы.

Действие закона распространяется на военнослужащих, проходивших военную службу в Вооруженных Силах РФ, Вооруженных Силах СССР и Объединенных Вооруженных Силах государств — участников СНГ.

Огромным шагом навстречу восстановлению справедливости назвал принятый закон руководитель Севастопольского регионального отделения ВООВ «Боевое Братство», депутат Заксобрания Севастополя Василий Зубенко.