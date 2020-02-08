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Депутат Заксобрания Севастополя Василий Зубенко – о законодательных поправках в интересах военнослужащих
Фото: пресс-служба Заксобрания Севастополя

Депутат Заксобрания Севастополя Василий Зубенко – о законодательных поправках в интересах военнослужащих

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Севастополя 21:40 08.02.2020

Мнение: это восстановление справедливости.

Как мы сообщали, Госдума 6 февраля, приняла в третьем, окончательном чтении поправки в действующий Федеральный закон «О ветеранах», которые распространяют возможность присвоения звания «Ветеран военной службы» военнослужащим, проходившим военную службу в Вооруженных Силах, дислоцированных в Крыму и Севастополе на день принятия регионов в состав РФ.

Положения закона также распространяются на граждан, служивших в органах, в которых законодательством Украины была предусмотрена военная служба, а также на награжденных орденами или медалями СССР или Российской Федерации, либо награжденных знаками отличия РФ и почетными званиями СССР или РФ при условии общей продолжительности военной службы 20 лет и более. Кроме того, в документе уточняются категории военнослужащих, которым присваивается звание «Ветеран военной службы» в связи с получением ими инвалидности вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, связанных с исполнением обязанностей военной службы.

Действие закона распространяется на военнослужащих, проходивших военную службу в Вооруженных Силах РФ, Вооруженных Силах СССР и Объединенных Вооруженных Силах государств — участников СНГ.

Огромным шагом навстречу восстановлению справедливости назвал принятый закон руководитель Севастопольского регионального отделения ВООВ «Боевое Братство», депутат Заксобрания Севастополя Василий Зубенко.

Трудно переоценить значимость принятого закона для крымчан и севастопольцев. Я как депутат Законодательного Собрания города Севастополя постоянно сталкиваюсь с обращениями граждан по этому вопросу.  Присвоение статуса «Ветеран военной службы» для граждан, проходивших службу на территории Крыма и Севастополя до 2014 – это огромный шаг навстречу восстановлению справедливости. Именно так восприняли этот закон те, на кого распространяется его действие, – цитирует Василия Зубенко сайт севастопольской организации «Боевого Братства».

Депутат Заксобрания Севастополя Василий Зубенко – о законодательных поправках в интересах военнослужащих

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