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Депутаты фиксируют нарушения температурного режима в школах и детсадах Крыма

Депутаты фиксируют нарушения температурного режима в школах и детсадах Крыма

Опубликовал: CrimeaPRESS в Госсовет Крыма 13:38 26.01.2021

Спикер Госсовета РК Владимир Константинов сообщил об итогах мониторинга температурного режима в школах, детских садах, учреждениях здравоохранения и социального обслуживания Крыма.

На минувшей неделе нарушения температурного режима зафиксированы в 15 образовательных учреждениях: в шести школах и девяти детских садах. Помимо этого, в трёх школах Республики временно были отменены занятия для учащихся в связи с низкими показателями среднесуточной температуры воздуха и невозможности соблюдать в учебных кабинетах установленный норматив температурного режима. Однако к концу недели ситуация стабилизировалась и на сегодняшний день школы работают в обычном режиме, – проинформировал Владимир Константинов.

Глава крымского парламента выразил обеспокоенность в связи с несоблюдением температурного режима в фельдшерско-акушерских пунктах.

На строительство ФАПов выделяются колоссальные средства, в том числе и федеральные, а в итоге они не функционируют в полном объёме из-за того, что в помещениях холодно, – подчеркнул он.

Константинов заявил, что такое положение неприемлемо и ситуация требует незамедлительных решений.

Депутаты фиксируют нарушения температурного режима в школах и детсадах Крыма

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