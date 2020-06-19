Депутаты Заксобрания Севастополя прокомментировали вопросы развития сёл Байдарской и Варнаутской долин

Как мы уже сообщали, в Орлиновском муниципалитете прошла встреча представителей законодательной и исполнительной ветвей власти города Севастополя с главами территориальных общественных самоуправлений (ТОСов), с участием лидера ОД «Доброволец», депутата Совета Балаклавского МО Дмитрия Голикова и представителей городских служб. В ходе совещания обсуждались вопросы развития сёл Байдарской и Варнаутской долин.

От севастопольского парламента участие в обсуждении приняли заместитель Председателя Законодательного Собрания города Севастополя, депутат, избранный по мажоритарному округу № 1, Татьяна Лобач, глава парламентского комитета по городскому хозяйству Вячеслав Камзолов и депутат Василий Зубенко.

Основные направления, которые были затронуты во время совместных обсуждений, касались жилищно-коммунального хозяйства, а также газификации, канализования и водоснабжения.

Эти вопросы поднимались на приёмах граждан и ранее, однако, тут нужно понимать, что на некоторые из них можно ответить сразу, что и было сделано, а некоторые из них требуют более детальной и длительной проработки. Жителям сёл Байдарской и Варнаутской долин важно знать, когда будет налажена система водоснабжения, канализования, произведено освещение улиц, а также в их дома будет проведён газ. Еще одной важной задачей, о которых мне хотелось бы сказать, является удовлетворение культурно-досуговых потребностей населения. Как показывает практика, дома культуры, находящиеся в небольших населенных пунктах, нередко выступают единственным развлекательным учреждением, где продолжает развиваться народное творчество, организована работа библиотек и выставок. К сожалению, в настоящее время далеко не во всех населенных пунктах города Севастополя действуют обособленные подразделения государственных бюджетных учреждений культуры, — отметила Татьяна Лобач.

В ходе встречи у участников была возможность не только обсудить волнующие жителей сёл Байдарской и Варнаутской долин вопросы, но и получить ответы от профильных специалистов на месте. Участники обратили внимание представителей уполномоченных органов государственной власти на необходимость своевременного уведомления глав муниципального образования о том, какие на территории муниципалитета будут проводиться работы, какой подрядной организацией и в какой срок для последующего информирования граждан. Поднимались на совещании и вопросы передачи полномочий главам муниципальных образований.

Что касается программы «Комплексное развитие сельских территорий» в городе Севастополе, то участники встречи подчеркнули, что на сегодняшний момент ее реализация в городе Севастополя на низком уровне и требует изучения правоприменительной практики и разработки более гибких механизмов ее реализации с учетом мнения всех заинтересованных сторон.

Мы и в дальнейшем планируем проводить подобные встречи, привлекая к участию в них экологов, представителей законодательной и исполнительной ветвей власти города Севастополя, глав территориальных общественных самоуправлений. Убеждена, что не люди должны искать встречи с властью, а мы, как представители этой власти, должны приезжать к людям, давать разъяснения, интересоваться тем, что их волнует. Важно, что при такой встрече не нужно писать депутатские запросы в органы исполнительной власти, а избиратели могут получать ответы профильных специалистов на месте, — подчеркнула Татьяна Лобач.

Участники встречи сошлись во мнении, что подобное взаимодействие парламентариев и представителей Правительства позволит повысить уровень жизни населения, живущего в сёлах Байдарской и Варнаутской долин.

Одной из главных задач, стоявших на повестке дня, была необходимость налаживания тесной конструктивной связи между органами самоуправления, представителями законодательной и исполнительной власти. Конечно же проблемы ЖКХ вышли на первый план и были предметно разобраны все без исключения. Многие озвученные вопросы будут взяты на депутатский контроль. Считаю принципиальной позицию поддерживать столь активных и неравнодушных граждан, — прокомментировал глава комитета по городскому хозяйству Заксобрания Севастополя Вячеслав Камзолов.

Фото и материалы: пресс-служба Заксобрания Севастополя.