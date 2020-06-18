Объединение ТОСов сёл Байдарской и Варнаутской долин: опыт и участие севастопольского «Добровольца»

Очередное событие, приближающее объединение ТОСов сёл Байдарской и Варнаутской долин в Ассоциацию территориальных общественных самоуправлений, – прошла рабочая встреча с участием представителей правительства и Заксобрания Севастополя. На всех этапах работы сельчанам помогает актив севастопольского «Добровольца». Опыт Общественного Движения, консультации его лидера – депутата Совета Балаклавского МО Дмитрия Голикова оказались полезны.

О первых шагах по объединению: ЗДЕСЬ, ЗДЕСЬ и ЗДЕСЬ.

Ну а пока о рабочей встрече, состоявшейся накануне. Кроме руководителей ТОСов сёл Байдарской и Варнаутской долин и Дмитрия Голикова, в ней приняли участие депутаты Заксобрания Севастополя Татьяна Лобач, Вячеслав Камзолов, Василий Зубенко, заместитель директора Департамента по территориальному развитию Севастополя Александр Романцов, представители Департамента городского хозяйства Севастополя, ГУП ГС «Севастопольгаз», руководитель Орлиновского МО Александр Богуш, депутаты Советов Орлиновского и Балаклавского МО.

По уровню конструктивного диалога совещание стало беспрецедентным для Орлиновского муниципалитета. Более двух часов представители законодательной и исполнительной ветвей севастопольской власти обсуждали с представителями общественности самые насущные и животрепещущие вопросы района. Ответы получались сразу на месте. Конечно же, проблемы ЖКХ вышли сразу на первый план и были предметно разобраны, все без исключения. Не осталось в стороне и культурно-социальное развитие района. Строились планы и давались конкретные не популистские обещания, — сообщает пресс-служба ОД «Доброволец».

Напомним, Ассоциация берет за пример именно Общественное Движение, объединяющее ряд организаций, остающихся самостоятельными, но консолидирующих усилия для решения общих задач.

Подводя итоги совещания, лидер «Добровольца» Дмитрий Голиков отметил, что все участники встречи согласились с тем, что Ассоциация ТОСов, создающаяся в Балаклавском районе, станет мощным инструментом решения проблем сёл и комплексного развития региона в целом. Ну а при такой поддержке парламентариев и правительства, район должен станет флагманом по уровню жизни населения, тем более, что для этого есть все предпосылки.

В то же время такое взаимодействие даст плоды только при условии участия самих сельчан, активной жизненной позиции местных жителей. Тот, кто хочет перемен, не сидит на месте.

Фото: пресс-служба ОД «Доброволец».