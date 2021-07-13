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Депутаты Заксобрания внесли ряд изменений в Устав города Севастополя

Депутаты Заксобрания внесли ряд изменений в Устав города Севастополя

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Севастополя 20:14 13.07.2021

На пленарном заседании депутаты Заксобрания Севастополя приняли изменения в Устав города. Авторами выступила группа депутатов. В мае законопроект был принят в первом чтении. Как пояснил докладчик, глава парламентского комитета по законодательству и государственному строительству, Василий Зубенко, законопроектом уточняются положения в части установления требований к лицу, претендующему на должность губернатора Севастополя, дополнение Устава города положениями в части формирования органов местного самоуправления города Севастополя.

Депутаты Заксобрания внесли ряд изменений в Устав города Севастополя

В соответствии с новым Уставом, у Заксобрания и губернатора не будет полномочий согласовывать кандидатуру прокурора города. Кандидатам в губернаторы нельзя будет иметь вклады в иностранных банках. У депутата Госдумы, избранного по Севастопольскому одномандатному избирательному округу, появится право законодательной инициативы в региональном парламенте. Устав дополнен положениями в части формирования органов местного самоуправления, назначения и освобождения должностных лиц, определения структуры муниципалитетов.

Как указали авторы законопроекта, данные изменения необходимы, чтобы привести отдельные положения Устава Севастополя в соответствии с изменениями, внесёнными в Конституцию РФ. В указанный срок поправки не поступили, законопроект был поддержан во втором чтении.

Депутаты Заксобрания внесли ряд изменений в Устав города Севастополя

 

 

Депутаты Заксобрания внесли ряд изменений в Устав города Севастополя

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