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Детский парк Симферополя признан «Народным брендом» года

Детский парк Симферополя признан «Народным брендом» года

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 15:12 19.12.2023

Детский парк Симферополя, стал лауреатом конкурса «Народный бренд – 2023» в номинации «Детские развлечения».

Народный бренд» — это открытый ежегодный конкурс, в котором жители региона голосуют за лучшие учреждения и предприятия, по их мнению. Принять участие в голосовании мог любой желающий, — уточнили в администрации крымской столицы.

Детский парк Симферополя признан «Народным брендом» года

Подчеркивается, что учреждение «Парки столицы» совместно с администрацией Симферополя и социально ориентированным бизнесом создают условия для комфортного отдыха и делают всё возможное, чтобы Детский парк отвечал интересам подрастающего поколения.

Детский парк Симферополя признан «Народным брендом» года

В Детском парке есть множество аттракционов, игровых площадок, кафе и других развлечений для детей разного возраста. Парк сотрудничает с Крымской ассоциацией индустрии развлечений, чтобы учитывать интересы и потребности подрастающего поколения.

Детский парк Симферополя признан «Народным брендом» года

Ну а в преддверии зимних праздников в Детском парке Симферополя открылась Новогодняя почта Деда Мороза.

Каждый маленький посетитель может опустить письмо с желанием в специально оформленный к празднику почтовый ящик. Он расположился у главной сцены, прямо на сказочном домике, который работники МБУК «Парки столицы» обновили к празднику. Домик декорирован новогодними украшениями и стилизован под избушку Деда Мороза, которая притягивает внимание любителей ярких фотографий, дарит приятную атмосферу праздника и новогоднее настроение, — рассказали в МБУК «Парк столицы».

Детский парк Симферополя признан «Народным брендом» года

В конце декабря помощники Деда Мороза бережно соберут все письма и отправят их в резиденцию волшебного дедушки. Для того чтобы письмо попало к получателю, нужно наклеить на него марку и правильно заполнить адресные строки: «162390, Россия, Вологодская область, город Великий Устюг, «Дом Деда Мороза».

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Детский парк Симферополя признан «Народным брендом» года

 

 

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