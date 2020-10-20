Директор крымского предприятия задолжал работникам свыше 5 миллионов рублей зарплаты

Ответит по закону.

Прокуратура Симферопольского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего руководителя крымского предприятия. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы и иных выплат).

По версии следствия, с ноября 2018 года по июль 2019 года генеральный директор ООО «С.ТеплоЭнергоМонтаж» не выплатил 55 работникам заработную плату и иные предусмотренные законом выплаты (компенсации за неиспользованный отпуск) на сумму свыше 5,4 млн. рублей. При этом на счетах организации имелись достаточные для погашения задолженности денежные средства, однако они расходовались на иные цели (оплату услуг, расчеты с контрагентами, уплату налогов, взносов, сборов, пеней, штрафов), — отметили в прокуратуре.

В Следственном комитете уточнили:

Заведомо зная о возрастающей задолженности и имея реальную возможность расплатиться с подчиненными в полном объеме, руководитель предприятия направил свыше 18 миллионов рублей на расчеты с кредиторами более поздней очереди, чем выплата заработной платы.

В настоящее время расследование уголовного дела завершено. С утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время оно будет направлено в суд для рассмотрения по существу.