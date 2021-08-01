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«Верево Сити»
Для достройки "Тавриды" могут выделить раньше срока дополнительно 3-4 миллиарда рублей
Фото: Mikes-Photography, pixabay.com

Для достройки «Тавриды» могут выделить раньше срока дополнительно 3-4 миллиарда рублей

Опубликовал: CrimeaPRESS в Дороги Крыма 21:18 01.08.2021

Дополнительное финансирование планируется выделить подрядчику — АО «ВАД» — для достройки автотрассы «Таврида» раньше срока, сообщил Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в эфире телеканала «Россия-24«.

Мы порядка 3-4 млрд рублей дополнительно готовы выделить, если строители готовы подтвердить сроки, а они готовы. АО «ВАД» — профессиональная команда, — сказал Хуснуллин.

Он отметил, что принято решение достроить восьмой этап трассы «Таврида» почти на год раньше срока.

И мы договорились, что выделим дополнительное финансирование. Сегодня правительство приняло решение о выделении дополнительных денег и Крыму, и Севастополю — как раз на опережающее строительство вот таких объектов, — пояснил Хуснуллин.

По его словам, реализация трех приоритетных проектов строительства съездов с трассы «Таврида» к морскому побережью в Крыму затянулась после удорожания стройматериалов и возникшей необходимости пересчета цен.

Я сегодня подробно разобрал техническое задание, вместе с коллегами посмотрел. Конечно, серьезные поправки сейчас вносит удорожание стройматериалов, мы сейчас делаем пересчеты цен, это вынужденная мера. Но это тоже приводит к определенному затягиванию, потому что надо смету заново пересчитать, заново пройти экспертизу и после этого внести поправки в контракты. Мы три этих основных съезда рассматриваем: в сторону Судака, Ялты и еще один съезд в районе Бахчисарая, — сказал Хуснуллин.

Эти съезды с трассы «Таврида» считаются приоритетными проектами.

Большая работа ведется по приведению в норматив муниципальных дорог. Жители знают, что все небольшие муниципальные дороги, казалось бы, не такие большие, но очень важные для населения. И в этом году по программе дорожного строительства Крым, действительно, идет на первом месте в стране, — отметил Вице-премьер РФ.

Напомним, Марат Хуснуллин ранее сообщил, что Крым стал лидирующим регионом в стране по объему отремонтированных и построенных дорог в этом году. По информации пресс-службы Минтранса РФ, в 2021 году более 552 млрд рублей планируется направить из бюджета РФ на строительство, ремонт, реконструкцию и содержание федеральных трасс.

Для достройки "Тавриды" могут выделить раньше срока дополнительно 3-4 миллиарда рублей

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