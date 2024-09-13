Для севастопольской ТЭЦ ищут конкурентных концессионеров

Севастопольская ТЭЦ вырабатывает тепловую энергию населению, социальным и промышленным объектам. Концессионер (тот, кто берет объект в концессию) должен будет реконструировать ее котельное хозяйство с последующим обеспечением потребителей тепловой энергией. Для этого концессионеру необходимо провести предпроектное обследование, выполнить проектирование реконструкции (до конца 2024 года) и саму реконструкцию здания главного корпуса 1930 года постройки, заменить котельное хозяйство — котельный агрегат №5 (1957 года выпуска), произвести монтаж оборудования, пусконаладочные работы и реконструкцию газового хозяйства. Все работы по реконструкции должны завершиться до конца 2025 года. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован в июле 2026 года.

Согласно технико-экономическим показателям при подготовке к торгам состояние ТЭЦ оценивалось как ограниченно работоспособное. В документе сказано, что несущие железобетонные конструкции здания главного корпуса имеют неустраненные дефекты: разрушения защитного слоя бетона колонн, балок и плит перекрытия, коррозию рабочей арматуры. На кровле частично разрушена гидроизоляция, а оконные проемы деформированы.

Тепловая энергия и доход с ее реализации будет являться собственностью концессионера. Тарифы на произведенную им энергию отрегулируют в соответствии с методом индексации, а разницу в стоимости льготных и реальных тарифов покроет концедент (собственник объекта). Концессионная плата соглашением не предусмотрена, но отдельными документами устанавливается плата за аренду шести земельных участков, выданных концессионеру сроком на 48 лет.

В документе утверждается, что в результате проведенной на ТЭЦ модернизации и за счет этого снижения объема потребляемого природного газа появится возможность сэкономить почти шесть миллионов рублей в год.

Севастопольскую ТЭЦ ввели в эксплуатацию в 1937 году. Во время Великой Отечественной войны она была частично разрушена. Оборудование вывезено в Германию. Восстановительные работы происходили поэтапно в 1946-1953, 1952-1953 годах. В 1967-68 годах паровые котлы реконструировали для сжигания природного газа.

источник: «Севастопольская газета»