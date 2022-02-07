 Износ теплосетей в Крыму достигает 70-90%

Энергетики оценивают износ тепловых сетей в Крыму на уровне от 70 до 90%. Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» рассказал генеральный директор ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго» Эдуард Селиванов.

Износ сетей и оборудования достигает достаточно больших значений — в среднем от 70 до 80%. А в Ялте и Симферополе — до 90%, — сказал он.

До трети из этого объема — наружные теплотрассы. Селиванов напомнил, что большая часть тепловых сетей Крыма была построена в середине прошлого века, проводилась только одна частичная модернизация. Специалисты «Крымтеплокоммунэнерго» ведут работу по ремонту труб и восстановлению теплоизоляции. Кроме того, оперативно устраняются порывы подземных участков.

ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго» включает шесть филиалов и обеспечивает теплом 75% абонентов полуострова, в том числе 164 детских сада, более 170 школ и более четырех тысяч многоквартирных домов. Мощности предприятия насчитывают более трехсот котельных и 160 тепловых пунктов, а также 223 км трубопроводов.

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