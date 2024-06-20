Сергей Аксёнов: на работы по изоляции наружных теплосетей выделено 30 млн рублей

По информации генерального директора «Крымэнерго» Вячеслава Гайдука, на сегодняшний день для предотвращения потенциального хищения электроэнергии и ручного вмешательства в работу трансформаторных подстанций предприятием опломбировано порядка 1 тыс. приборов учета.

В работе остается еще около 800 точек. Большая часть проблемных участков расположена в городе Симферополе, Симферопольском районе и на Южном берегу. Планируем полностью завершить опломбировку ближе к концу следующей недели, – сообщил генеральный директор «Крымэнерго».

В свою очередь, Сергей Аксёнов отметил, что в будущем вскрытие пломб должно производиться исключительно в присутствии начальников РЭС.

Кроме того, предприятие продолжает отрабатывать заявки на технологические присоединения. К октябрю текущего года планируется ликвидировать задолженность, накопленную за 2015–2021 годы. План-график подключений будет опубликован на официальном сайте «Крымэнерго» в ближайшее время.

Глава Крыма также напомнил о необходимости усилить работу по обрезке крон деревьев вдоль линий электропередачи.

Работа ведется «Крымэнерго» совместно с администрациями муниципальных образований. В случае если вновь возникнут аварийные ситуации в результате непогоды, будет инициироваться служебное расследование в отношении должностных лиц, которые не провели обрезку вовремя, – акцентировал Глава республики.

На встрече с руководством ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго» Сергей Аксёнов уделил внимание вопросу изоляции трубопроводов тепловых сетей надземной прокладки. Сообщается, что на эти цели выделено 30 млн рублей, что позволит снизить уровень теплопотерь и сэкономить предприятию порядка 16 млн рублей уже к концу текущего года.

Также нужно привести в порядок внешний вид всех наружных сетей, в первую очередь во дворах многоквартирных домов, – поручил Глава Крыма.

Помимо этого, Глава республики поставил задачу перед «Крымтеплокоммунэнерго» изучить вопрос полного перехода на индивидуальное отопление в МКД, большинство жильцов которых ранее уже отключились от центрального теплоснабжения. Каждая ситуация должна быть проработана в индивидуальном порядке.

Подводя итоги проведенных совещаний, Сергей Аксёнов подчеркнул, что работа над повышением эффективности ресурсоснабжающих организаций будет продолжена.

Данные встречи будут проводиться еженедельно до тех пор, пока решение актуальных вопросов не выйдет на финишную прямую, – пояснил Глава Крыма.

Отдельно Глава республики дал поручение Председателю Совета министров Республики Крым Юрию Гоцанюку проконтролировать исполнение ранее принятых решений, в том числе по ремонту кровли по пяти адресам в городе-герое Керчи, на который был выделен 21 млн рублей.

Нужно понять, почему выделенные средства не были доведены в полном объеме. Виновному должностному лицу, считаю, должен быть объявлен выговор, даже если это непосредственно глава администрации города, – подчеркивает Глава республики.

В дополнение Сергей Аксёнов проинформировал о мерах по обеспечению водой четырех населенных пунктов Ленинского района.

До конца этого года ГУП РК «Вода Крыма» завершит необходимые мероприятия по селам Станционное, Белинское, Новоотрадное, Золотое. Планируется закольцевать систему. Предусмотрены средства в объеме 46 млн рублей, – заявил Глава Крыма.

Отмечается также, что «Вода Крыма» в течение месяца примет на баланс сети пгт Октябрьское Красногвардейского района.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым