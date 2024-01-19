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В Евпатории – авария на теплотрассе. Без отопления десятки домов, две школы и два детсада
Скриншот: ivteleradio.ru

В Евпатории – авария на теплотрассе. Без отопления десятки домов, две школы и два детсада

Опубликовал: CrimeaPRESS в ЖКХ Крыма 13:02 19.01.2024

В Евпатории часть города осталась без тепла. Как сообщили в администрации города, в результате порыва в теплосетях отключена котельная по ул. Чапаева, 119. На данный момент без отопления остались 36 жилых дома 9 микрорайона, 2 школы и 2 детских сада. А именно:

  • ул. Крупской, 60,
  • ул. 9 Мая, 80, 82, 84, 86, 88,
  • пр-т Победы, 40, 44, 62, 64, 38, 52, 54,
  • пр-т Победы, 46, 48, 56, 58, 60, 68, 70,
  • ул. Чапаева, 81, 83, 85, 87, 89 ,93,
  • ул. Чапаева, 55, 59, 67, 69, 71, 73, 77, 79,
  • ул. Луговая, 15,
  • ул. Серова, 80,
  • 2 школы: ул. Луговая, 13( шк №14),  ул. Полтавская, 15 (шк № 15)
  • 2 д.сада: ул. Потавская, 9 (д.сад №1), ул. Полтавская, 1 ( д.сад №16)

Также отключен от теплоснабжения жилой дом по ул. Полупанова, 38 по причине порыва подземной теплотрассы между домами ул. Полупанова, 38 и 40. Специалисты работают над устранением проблем, – уточнила глава администрации Евпатории Елена Демидова.

 

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