«Доброволец» и «в карантин» на посту: общественная и депутатская работа продолжаются

Недавно мы рассказывали о том, как актив Общественного Движения «Доброволец» взял на себя ежедневное снабжение бесплатным хлебом пожилых, нуждающихся жителей сел Балаклавского района. Сообщали и о помощи ветеранам севастопольского спорта – акцию воплотило в жизнь новое направление ОД «Доброволец» — «Здоровые силы», которое объединило в себе руководителей и членов самых крупных спортивных федераций Севастополя, в первую очередь, региональной Федерации бокса.

Севастополь — город здоровых сил и мы не позволим коварному невидимому вирусу подорвать дух наших земляков, мы рядом, мы поможем, — обратился к соратникам по объединению «Здоровые силы» руководитель ОД «Доброволец» Дмитрий Голиков во время очередного рейда, организованного Федерацией бокса Севастополя (президент Федерации бокса Севастополя — Ленур Курсеитов, первый вице-президент — Олег Надёжин).

Заслуженные спортсмены и тренеры Севастополя знают, что они не забыты и вчерашние мальчишки, которых они тренировали, которым прививали истинные ценности — сегодня в авангарде реальной помощи.

Есть в эти «карантинные» дни и другие заботы у «Добровольца» и его лидера. Напомним, Дмитрий Голиков – депутат Балаклавского муниципального округа. На днях в Балаклаве продолжились ремонтные работы на улице Молодогвардейцев (это «старый» частный сектор, со сложившимися устоями и внешним видом придомовых территорий). Установка бордюрного камня, обустройство ливнёвок и заездов во дворы — коснулись каждого домовладения. У жителей возникло немало вопросов и опасений, которые они адресовали депутату Совета Балаклавского МО – Дмитрию Голикову.

В субботу по приглашению депутата на объект приехали представители «Севастопольского Автодора» и подрядчика, осуществляющего ремонт.

Жителям улицы была предоставлена возможность обсудить все нюансы, высказать все пожелания исполнителям работ, строители обошли каждый двор, учли все пожелания, объяснили все нюансы плана ремонта дороги. Встреча затянулась до самого вечера, но результатом стало полное взаимопонимание и конструктив. Работы продолжились под неусыпным контролем местных жителей, — сообщает пресс-служба ОД «Доброволец».

Общественники подчеркивают: благодаря такой схеме работы, благоустройство, улучшения приносят радость и комфорт горожанам. Залог успеха: работа не для галочки, а для людей. Все «коронавирусные дни» минуют, жизнь продолжается.

Фото: пресс-служба ОД «Доброволец».