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Дорогу весне — ской весне! Вдоль трасс полуострова высадят сто тысяч деревьев

Дорогу весне — Крымской весне! Вдоль трасс полуострова высадят сто тысяч деревьев

Опубликовал: CrimeaPRESS в Экология Крыма 14:41 08.03.2024

Республиканские министерства транспорта и экологии в преддверии 10-летия Крымской весны начали масштабную подготовку к высадке саженцев вдоль дорог полуострова. Планируется высадить около 100 тысяч саженцев.

Дорогу весне - Крымской весне! Вдоль трасс полуострова высадят сто тысяч деревьев

Труженики «Крымавтодора» ответственно подошли к задаче и выкопали уже почти 50 тысяч ям под саженцы. Сейчас работы ведутся на автодорогах «Завет-Ленинский – Комсомольское», «Раздольное – Евпатория». В акции уже принимают участие 7 филиалов «Крымавтодора».

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Дорогу весне - Крымской весне! Вдоль трасс полуострова высадят сто тысяч деревьев

11-я Крымская весна обещает быть еще более цветущей!

Дорогу весне - Крымской весне! Вдоль трасс полуострова высадят сто тысяч деревьев

 

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