Дорогу весне — Крымской весне! Вдоль трасс полуострова высадят сто тысяч деревьев

Республиканские министерства транспорта и экологии в преддверии 10-летия Крымской весны начали масштабную подготовку к высадке саженцев вдоль дорог полуострова. Планируется высадить около 100 тысяч саженцев.

Труженики «Крымавтодора» ответственно подошли к задаче и выкопали уже почти 50 тысяч ям под саженцы. Сейчас работы ведутся на автодорогах «Завет-Ленинский – Комсомольское», «Раздольное – Евпатория». В акции уже принимают участие 7 филиалов «Крымавтодора».

11-я Крымская весна обещает быть еще более цветущей!