Довыборы в Законодательное собрание Севастополя обойдутся бюджету в 700 тысяч рублей

Из бюджета Севастополя выделено более 700 тысяч рублей на проведение довыборов депутата Законодательного собрания в этом году. Об этом сообщает городская избирательная комиссия.

Из бюджета Севастополя выделено на подготовку и проведение выборов 708 900 рублей, – говорится в сообщении.

Выдвижение кандидатов на довыборы будет проходить до 19 июля. Представление документов на регистрацию в Избирком – до 24 июля.

Голосование на предстоящих выборах в Севастополе будет идти три дня.

Голосование будет проходить в течение трех дней с 17 по 19 сентября на 180 участковых избирательных комиссиях, оснащенных комплексами обработки избирательных бюллетеней и видеонаблюдением, – уточнили в Севизбиркоме.

Дополнительная форма голосования в Севастополе применяться не будет. Голосование будет проходить в помещениях избирательных комиссий или на дому – по приглашению члена комиссии.

Напомним, в ноябре прошлого года депутат Законодательного собрания Севастополя Сергей Колбин сложил полномочия. Он был избран в 2019 году по мажоритарному округу № 6. Но позже стал сенатором от регионального парламента.